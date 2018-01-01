Продажи автомобилей в России в 2019 году снизились и в 2020 году продолжат падение

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России по итогам 2019 г. снизились на 2,3% до 1,759 млн машин, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В 2020 г. продажи снизятся еще на 2,1%.

EPA SERGEI ILNITSKY

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".В 2019 г. автомобильный рынок сократился на 2,3%, или на 41 059 штук, проданных новых автомобилей по сравнению с 2018 г.Автомобильный рынок России в 2019 г. сократился после роста два года подряд. В 2018 г. рынок легковых автомобилей вырос на 13% до 1,8 млн машин, достигнув докризисного уровня. В деньгах рынок также вырос - на 12% до $37,7 млрд."В целом продажи в 2019 г. составили 1,76 млн единиц, что на 41 тыс., или на 2,3%, ниже уровня 2018 г. В наступившем году мы ожидаем похожей по сложности ситуации на рынке. Прогноз на 2020 г. - 1,72 млн единиц, что представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 г.", - заявил на брифинге глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер."АвтоВАЗ" увеличил продажи в 2019 г. на 1% до 362 356 машин, заявили ранее в компании.Доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей в 2019 г. выросла с 20,0% до 20,6%.В "пятерку" брендов-лидеров вошли: 1. Lada ("АвтоВАЗ"), 2. KIA, 3. Renault, 4. Hyundai, 5. Toyota.В топ-5 популярных моделей по итогам 2019 г. вошли: 1. Lada Granta, 2. Lada Vesta, 3. KIA Rio, 4. Hyundai Creta, 5. Hyundai Solaris.