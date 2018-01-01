Украина запретила ввоз 1 миллиона книг из России

Украина в 2019 г. запретила ввоз из России 151 издания общим тиражом около 1 миллиона экземпляров из-за "антиукраинского содержания", сообщила пресс-служба Госкомтелерадио страны.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"."Выдан 151 отказ в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора почти 1 млн экземпляров изданий антиукраинского содержания. Еще 2171 отказ предоставлен из-за неправильно оформленных документов", - уточнили в украинском Госкомтелерадио.Причина - "на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции к распространению на территории Украины".Украинские чиновники увидели в российской литературе признаки гибридной войны. "Содержание российских книг направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека", - заявили в Госкомтелерадио Украины.За ввоз и продажу российской литературы в 2019 г. был составлен 21 протокол о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма начисленных штрафов составила 876,330 тыс. гривен ($37 тыс.).