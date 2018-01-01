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      Китай не будет манипулировать курсом юаня для ответа в торговой войне

      13:08Распечатать

      Фото: EPA-EFE/JASON LEE

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Китай не будет манипулировать курсом национальной валюты в качестве ответа на торговые войны и другие потрясения извне, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя решение США исключить Китай из списка валютных манипуляторов.

      "На самом деле, Китай никогда не был валютным манипулятором, и последний вывод американкой стороны соответствует фактам и консенсусу международного сообщества", - заявил дипломат.

      Он подчеркнул, что "КНР является ответственным крупным государством, которое не занимается конкурентной девальвацией валюты и никогда не станет использовать валюту в качестве инструмента для ответа на торговые конфликты и другие внешние потрясения".

      Чиновник отметил, что Китай продолжит углублять реформы своего валютного рынка, совершенствовать валютную систему и сохранять стабильный обменный курс юаня на сбалансированном и рациональном уровне.

      Под валютными манипуляторами США понимают такие страны, которые осуществляют интервенции центробанка с целью влияния на курс национальной валюты. Заниженный курс юаня, по мнению властей США, дает Китаю "нечестные" преимущества в торговле.

      Как писали "Вести.Экономика", США ранее исключили Китай из списка валютных манипуляторов, при этом в минфине США отметили, что Пекин должен предпринять меры, чтобы избежать постоянно слабой валюты. Решение об исключении Китая из "черного списка" принято на фоне подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которое ожидается уже на этой неделе.

      5 августа на самом пике торговой войны Казначейство США впервые за 25 лет не просто обвинило Китай в неконкурентной девальвации, но и официально внесло страну в список манипуляторов. И вот сейчас, когда китайский переговорщик прибыл в Штаты для подписания сделки, Вашингтон отменяет свое решение.

      С исключением КНР в списке ведущих торговых партнеров США больше нет подозреваемых в спекуляциях валютным курсом. США причислили Китай к валютным манипуляторам в августе 2019 года и потребовали от него более прозрачной валютной политики. КНР обвинения отвергала.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, КНР, торговые войны, курсы валют

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