Apple отказывается взламывать iPhone стрелка с американской авиабазы

В Apple ответили отказом на просьбу генпрокурора США Уильяма Барра разблокировать два смартфона, принадлежавших Мухаммеду Саиду аль-Шамрани. Служащий ВВС Саудовской Аравии, проходивший подготовку на американской военно-морской базе в Пенсакола в штате Флорида, 6 декабря застрелил троих и ранил восьмерых сослуживцев, после чего был убит сам.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"Apple кардинально не согласна с заявлением чиновника. Поэтому представители компании выпустили официальный пресс-релиз, в котором пояснили свою позицию. В Купертино уверяют, что предоставили правоохранительным органам всю имеющуюся информацию о стрелке, которой должно оказаться достаточно для того, чтобы приобщить её к делу и использовать в интересах следствия. Но, что касается разблокировки смартфонов террориста, уточнили в компании, этого не случится ни при каких обстоятельствах, потому что это нарушит принципы Apple о защите конфиденциальности каждого пользователя."Мы всегда заявляли, что "бэкдоров только для хороших парней" не бывает. Подобный доступ могут использовать те, кто угрожают нашей национальной безопасности и безопасности данных наших клиентов. Сегодня у правоохранительных органов есть доступ к наибольшему количеству данных за всю историю. Так что американцы не должны выбирать между ослаблением шифрования и успешным ведением расследований", - заявили в Apple.У ФБР имеется разрешение на изъятие информации, которая зашифрована и хранится на заблокированном iPhone. Однако без участия Apple получить к ней доступ сотрудники бюро не могут. Отмечается, что ФБР пыталось подобрать релевантный код, но успехом ее попытки не увенчались.Apple предоставляет пользовательские данные по запросу властей, если информация хранится в iCloud. С локальными данными на накопителе мобильного девайса ситуация иная: без пароля и удаленного доступа получить их нельзя.Генпрокурор США заявил, что власти не получили "существенной" помощи от Apple при расследовании стрельбы, которую устроил на военной базе в Пенсаколе курсант из Саудовской Аравии. Барр также призвал технологические компании помочь ФБР с разблокировкой двух iPhone, принадлежавших нападавшему."Мы отвергаем утверждения, будто Apple не предоставила существенной помощи в расследовании по Пенсаколе. Наши ответы на многочисленные запросы (властей) всегда были своевременными и обстоятельными, мы продолжаем давать эти ответы", - говорится в заявлении Apple.Apple утверждает, что поделилась имеющейся у неё информацией с отделениями ФБР в Джексонвиле, Пенсаколе и Нью-Йорке, передав следователям гигабайты данных. При этом вся доступная компании информация передавалась полностью.Apple заявляет, что первый запрос ФБР был получен 6 декабря, и властям была направлена разнообразная информация, касающаяся расследования. Затем было получено еще шесть запросов, в ответ на которые Apple предоставила резервные копии устройств, данные об аккаунтах и транзакциях. "Мы отвечали быстро, часто в течение нескольких часов", - заявляет компания.В понедельник генпрокурор США назвал стрельбу на военной базе террористическим актом и попросил Apple разблокировать iPhone 5 и iPhone 7, принадлежавшие аль-Шамрани. Один из смартфонов саудовский военнослужащий вывел из строя выстрелом, другой же избежал повреждений. Следователи надеются, что информация в смартфонах поможет установить тех, с кем общался стрелок.В 2016 году произошел схожий случай, когда Apple противостояло ФБР. Тогда правоохранителям потребовалось получить информацию с iPhone 5c, который принадлежал террористу, устроившему массовое убийство в Сан-Бернардино. Отчаявшись взломать устройство своими силами, ФБР заручилось поддержкой федерального судьи и обратилось за этим напрямую к Apple.На этот запрос в компании отреагировали крайне негативно, заявив, что ФБР, по сути, требует создать специальную версию iOS со встроенным бэкдором — «отмычку от сотен миллионов дверей». И хотя скандал успел набрать немалые обороты, в итоге противостояние сошло на нет, так как телефон был успешно взломан без помощи Apple (и это стоило ФБР больше миллиона долларов).