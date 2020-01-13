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      Трамп планирует направить еще $7,2 млрд из средств Пентагона на строительство пограничной стены

      15:26Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп готовится направить дополнительные $7,2 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в 2020 г., в пять раз больше, чем Конгресс США разрешил ему потратить на проект в бюджете 2020 г. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на планы строительства.

      Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

      Ожидается, что дополнительное финансирование даст правительству достаточно средств, чтобы к весне 2022 г. завершить строительство около 885 миль (1424 км) стены.

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      Трамп получил $2,5 млрд из бюджета Пентагона на борьбу с наркотрафиком для строительства пограничного барьера в 2019 г. В этом году его администрация планирует получить значительно больше - $3,5 млрд.

      Чиновники администрации Трампа также планируют получить $3,7 млрд из бюджета Пентагона на военное строительство по сравнению с $3,6 млрд в 2019 г.

      В результате общий объем федеральных средств, выделенных на возведение пограничной стены, достигнет $18,4 млрд.

      Трамп сделал строительство стены приоритетом во время своей предвыборной кампании в 2016 г. Он также пообещал заставить Мексику заплатить за стену.

      Как сообщали "Вести.Экономика", администрация президента США сообщила о построенной сотой миле пограничной стены с Мексикой. При этом в администрации подчеркнули, что стена еще не достроена, а уровень нелегальной иммиграции уже снизился минимум на четверть.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Пентагон, Мексика, стена, Дональд Трамп

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