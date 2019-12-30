Мировой спрос на растительные заменители мяса растет, объем рынка увеличится к 2030 году до $100 млрд

Объем мирового рынка растительных заменителей мяса увеличится к 2030 г. до $100 млрд против $19 млрд в 2018 г., прогнозирует компания CFRA, на которую ссылается MarketWatch.

Фото: www.onegreenplanet.org

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".В частности, объем американского рынка растительных заменителей мяса составил к октябрю 2019 г. $2,4 млрд. Изначально растительные заменители мяса связывали, в первую очередь, со здоровым образом жизни. Сейчас потребители переосмысливают свое отношение к протеинам и включают их в свои завтраки и перекусы, считает руководитель отдела изучения потребительского спроса американской компании Tyson Foods Риза Шварц.Заменители мяса все чаще появляются и в тарелках детей. Подразделение Tyson Foods по производству продуктов на основе растительных белков Raised&Rooted предлагает таким потребителям котлетки из растительных заменителей мяса. Товары от Raised&Rooted продавали в октябре в 7 тыс. магазинах США.Другой американский производитель заменителей мяса - Beyond Meat считает важным фактор вкуса, отмечает "Интерфакс". Компания подчеркивает экологичность своей продукции.Некоторые рестораны быстрого питания также стали предлагать своим клиентам блюда с растительными заменителями мяса. Так, Beyond Meat сотрудничает с крупными сетями ресторанов, включая KFC, Tim Hortons, Subway и Dunking Brands.