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      Американская Visa покупает сеть Plaid за $5,3 млрд

      13:51Распечатать

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Американская компания, оператор платежной системы Visa договорилась о покупке стартапа Plaid за $5,3 млрд.

      Сеть Plaid позволяет привязывать банковские счета к мобильным приложениям, отмечается в релизе Visa.

      "Visa Inc. сегодня объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении Plaid, сети, которая позволяет людям легко и безопасно привязать их финансовые счета к приложениям, которые они используют для управления своей финансовой жизнью. Visa суммарно выплатит $5,3 млрд за покупку Plaid", - говорится в сообщении.

      Plaid позволяет привязать банковские счета к ряду приложений, в том числе Acorns, Betterment, Chime, Transferwise и Venmo.

      Visa отмечает, что покупка не окажет влияния на объявленную ранее программу buy back или выплату дивидендов. Завершение сделки ожидается в течение следующих трех-шести месяцев после получения необходимых одобрений и соблюдения прочих условий.

      Рубрики: Финансы, Технологии и IT

      Метки: M&A, Visa, Plaid

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