ВВП Азербайджана вырос в 2019 году на 2,2%

ВВП Азербайджана вырос в 2019 г. на 2,2% против 1,4% в 2018 г., заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Москва, 14 января - "Вести.Экономика"."2019 г. был удовлетворительным для экономики Азербайджана. В экономике многое было сделано, цифры свидетельствуют о продуманности проводимой экономической политики. Это был год глубоких и всесторонних реформ, они позволят в последующие годы более обеспечить рост ВВП высокими темпами", - отметил Алиев, сообщает "Интерфакс".По словам Алиева, 2,2% является "хорошим показателем. Рост ненефтяного ВВП составил 3,5%. Рост промпроизводства составил 1,5%, в том числе ненефтяного промпроизводства - 14%. Рост АПК составил около 7%, инфляция - 2,6%, рост номинальных денежных доходов населения - 7,4%".Валютные резервы Азербайджана выросли в 2019 г. на $6,4 млрд и достигли рекордного уровня - $51 млрд.Внешнеторговый оборот Азербайджана составил в 2019 г. $33,302 млрд, что на 7,7% больше, чем в 2018 г. При этом экспорт составил $19,635 млрд (+ 0,9%), импорт - $13,667 млрд (+ 19,2%). Внешнеторговый профицит составил $5,968 млрд, что на 25,4% ниже показателя в 2018 г.Основная доля в экспорте пришлась на нефть (75,45%), нефтепродукты (2,36%), газ (12,05%) и плодоовощную продукцию (3,09%).На машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти пришлось 19,47% импорта, на продовольствие - 12,03%, транспортные средства и запчасти - 9,15%, черные металлы и изделия из них - 7,67%.Основные экспортные операции Азербайджана пришлись в 2019 г. на Италию (28,72% общего экспорта), Турцию (14,58%), Израиль (6,78%), Индию (4,87%), Германию (4,75%), Китай (3,83%) и Россию (3,73%), основные импортные операции - на Россию (16,76%), Турцию (12,05%), Китай (10,48%), Швейцарию (8,95%), США (5,62%), Германию (5,2%), Украину (3,42%), Иран (3,31%) и Канаду (2,91%).