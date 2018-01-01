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      Лукойл следует стратегии повышения акционерной стоимости

      13:09Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика" Совет директоров ПАО «Лукойл» подвел предварительные итоги 2019 года, а также озвучил задачи на 2020 год в рамках стратегии развития до 2027 года. Чем интересны представленные данные, анализирует эксперт ИФ «ОЛМА» Алексей Черемисин.

      Алексей Черемисин, эксперт ИФ «ОЛМА»

      Что касается итогов, то их логично было бы разделить по направлениям деятельности, и начать, разумеется, с добычи. В этом направлении компания, в первую очередь, отмечает свои проекты на Северном Каспии: запуск третьей очереди месторождения им. Владимира Филановского (по данным компании, начальные извлекаемые запасы нефти составляют 129 млн. тонн, газа - 30 млрд куб. м., проектный уровень добычи составляет 6 млн. т. нефти в год) и продолжение обустройства месторождения им. Валерия Грайфера на Каспии (ожидаемая полка добычи – 1,2 млн. т. в год).

      Также стоит отметить, что компания продолжает курс на диверсифицированное развитие своей апстрим-базы: введено в эксплуатацию месторождение D41 в Балтийском море, обеспечен быстрый рост добычи трудноизвлекаемой нефти в Западной Сибири и Тимано-Печоре (как следует из стратегии компании ТрИЗ оцениваются в 5,5 млрд. барр., что составляет 17% всех запасов Лукойла в РФ). Как сообщается, активизирована работа на лицензионных участках в рамках режима НДД – очевидно, новый налоговый режим в отрасли начал давать свои плоды.

      Диверсификация добычи Лукойла касается не только проектов на территории России и ближнего зарубежья, но и международных проектов (по данным компании, на 2018 год на эти проекты приходилось 5,83% добычи нефти и 46,92% добычи газа Лукойла) – доли приобретены в апстрим-проектах в Республике Конго и ОАЭ.

      На наш взгляд, наиболее важной частью итогов 2019 года для компании Лукойл, с точки зрения инвестиционной привлекательности, является утверждение новой дивидендной политики. Она предполагает выплату всего свободного денежного потока компании, скорректированного на затраты на обратный выкуп акций (“байбэк”), а также погашение основной части акций, приобретенных в рамках программы “байбэка”. Напомним, что в 2019 году компания погасила 35 млн. собственных акций.

      Таким образом, Лукойл использует гибкую схему возврата капитала своим инвесторам, как через выплату дивидендов из «живых» денег (свободный денежный поток), так и через обратный выкуп своих акций. Неудивительно, что Лукойл стал одним из лидеров по созданию акционерной стоимости среди российских компаний за последние 3 года.

      Примечательно ещё и то, что на фоне сильных операционных и финансовых показателей, компания среди приоритетных задач на 2020 год выделяет обеспечение безаварийной работы, выполнение контрольных показателей деятельности, а также повышение эффективности и оптимизацию расходов, соблюдение инвестиционной дисциплины и вопросы о стратегиях нефтегазовых компаний в области декарбонизации. Последнее логично продолжает недавнюю презентацию вице-президента Лукойла по стратегическому развитию Л. Федуна «Основные тенденции развития мирового рынка нефти до 2035 года».

      Таким образом, Лукойл продолжает планомерное выполнение своих ключевых целей, закрепленных в десятилетней стратегии развития до 2027 года.

      Рубрики: Акции, Энергетика

      Метки: нефть, инвестиции, дивиденды, обратный выкуп акций, Алексей Черемисин, Лукойл

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