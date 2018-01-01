Объем торгов на СПбМТСБ в 2019 году увеличился на 2,2%

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Объем торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2019 г. увеличился в денежном выражении на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 944,377 млрд руб., сообщает биржа.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"."Объем торгов по секциям СПбМТСБ в денежном выражении составил 944,377 млрд руб., что на 2,2% больше, чем в 2018 г.", - говорится в сообщении. По результатам 2019 г. количество организаций, принимающих участие в торгах на СПбМТСБ, выросло с 2199 в 2018 г. до 2333."Продолжается поступательное развитие биржи на ключевых товарных рынках. СПбМТСБ усилила свое значение в качестве важнейшего инфраструктурного элемента развития конкуренции. В истекшем году биржа запустила новые для российского товарного рынка торги энергетическим углем, экспортными контрактами на продукцию лесопромышленного комплекса. Активно развивается биржевая торговля поставочными срочными контрактами на нефтепродукты, что чрезвычайно интересно с точки зрения возможностей страхования ценовых рисков. Необходимо отметить высокую динамику в области реализации леса на внутреннем рынке", - отметил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников."В наших планах - вывод на биржу новых товаров, в частности лома черных и цветных металлов, совершенствование цепочки "торги-клиринг-логистика-контроль поставки" в партнерстве с крупнейшими инфраструктурными компаниями", - добавил он.По итогам 2019 г. объем торговли нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, составил 20,831 млн тонн, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году.В денежном выражении оборот в секции "нефтепродукты" составил 876,513 млрд руб. При этом реализация бензина "Премиум-95" составила 2,662 млн тонн, "Регуляр-92" - 5,218 млн тонн, дизельного топлива - 7,716 млн тонн, авиакеросина - 1,917 млн тонн, топочного мазута - 1,721 млн тонн.Объем реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ) составил 1,159 млн тонн, что на 6,4% больше, чем в 2018 г. Объем реализации в секции "нефтепродукты" мелкооптовых партий на условиях поставки самовывозом автотранспортом составил 411 тыс. тонн, что на 19,1% больше, чем в предыдущем году.Объем продаж автобензинов и дизеля на условиях поставки "франко-резервуар ОТП" (оператора товарных поставок) достиг 332,5 тыс. тонн, увеличившись за 2019 г. почти в 7 раз. Продукция нефтехимии была реализована в объеме 295 тыс. тонн, что в 2,3 раза превзошло аналогичный показатель прошлого года.