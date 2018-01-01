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      Moody's прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2020 году на 1,2%

      14:26Распечатать

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Экономика стран еврозоны в 2020 г. может вырасти на 1,2% по сравнению с прогнозируемым ростом на 1,1% в 2019 г., следует из сообщения международного рейтингового агентства Moody's investors Service.

      Как заявила старший вице-премьер Moody's Катрин Мюльброннер, глобальная среда будет продолжать оказывать давление на экономический рост стран еврозоны в текущем году, но стабильный спрос на внутреннем рынке и мягкая монетарная политика будут смягчать это давление.

      В соответствии с этим агентство ожидает роста ВВП еврозоны на уровне 1,2%, что немного выше ожидающегося прошлогоднего показателя в 1,1%.

      По окончательной оценке Eurostat рост ВВП 19 стран еврозоны в III квартале 2019 г. составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% - в годовом.

      Во II квартале рост ВВП еврозоны также составлял 0,2% в квартальном выражении и 1,2% - в годовом.

      При этом агентство установило "негативный" прогноз суверенной кредитоспособности для региона в 2020 г.

      "Наш "негативный" прогноз для еврозоны отражает ограниченные возможности большинства стран прореагировать на ухудшение внешней среды", - поясняет Мюльброннер.

      Рубрики: Европа, Настоящее

      Метки: еврозона, прогноз, Moody's, ВВП, Eurostat

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