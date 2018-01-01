Банкротство компаний в мире в 2020 году вырастет 4-й год подряд

Количество случаев банкротств компаний в 2019 году выросло по всему миру третий год подряд и в 2020 году увеличится в 4-х из 5-ти стран мира. В России число банкротств вырастет третий год подряд.

Банкротство растет повсеместно

Эффект домино

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Такой вывод делается в свежем отчете о Глобальном индексе неплатежеспособности (Global Insolvency Index), который составляет международная страховая компания Euler Hermes. Индекс охватывает 44 страны, на долю которых приходится 87% мирового ВВП.Согласно отчету, в 2019 году количество случаев неплатежеспособности компаний увеличилось во всем мире на 9%, главным образом за счет Китая, где прирост составил 20%, и в меньшей степени – за счет Западной Европы и Северной Америки (прирост, соответственно, на 2% и 3%).В Китае численность неплатежеспособных компаний росла уже на протяжении шести лет, в то время как в Западной Европе и в Северной Америке прирост был зафиксирован впервые за последние годы. Эксперты Euler Hermes считают, что эта тревожная тенденция возникла из-за комбинации ряда факторов: сохраняющейся на протяжении длительного времени невысокой экономической динамики, особенно – в развитых странах и в промышленном секторе, а также торговых споров, политической неопределенности и социальной напряженности.Даже если в 2020 году будет по-прежнему проводиться благоприятная денежно-кредитная политика, этого окажется недостаточно, чтобы компенсировать снижение спроса, ужесточение ценовой конкуренции и рост издержек производства, в особенности – заработной платы.С учетом неблагоприятной ситуации в наступившем году количество случаев неплатежеспособности компаний вырастет четвертый год подряд.В России количество таких случаев вырастет третий год подряд с 11 тыс. до 11,200 тыс. В России улучшение экономики будет слишком постепенным, с ростом ВВП на 1,3%, чтобы значительно улучшить ситуацию с корпорациями и избежать очередного роста банкротств на 2% в 2020 г. после роста на 7% в 2019 г., вызванного, в частности, банкротствами в торговле (+ 5%), в сфере бизнес-услуг (+10%), услуг по размещению и питанию (+ 16%).Прирост индекса неплатежеспособности в целом по миру, как ожидается, составит 6%. В странах Азии этот показатель будет по-прежнему выше среднемирового (+8%), в основном за счет Китая (+10%) и Индии (+11%).Неплатежеспособность в Латинской Америке будет расти в 2020 году (+ 13%) уже девятый год подряд. На этот результат будет влиять две противоположные тенденции. С одной стороны, ожидается постепенное снижение уровня неплатежеспособности в Бразилии в 2020 году (-3%). С другой стороны, социальные протесты, неопределенная политическая обстановка и более слабая деловая уверенность приведут к росту неплатежеспособности в других странах региона: прогнозируется очередной устойчивый рост показателя в Чили (+ 21% ожидается в 2020 году), а также в Колумбии ( + 5%), поскольку меры, принятые для ускорения рассмотрения дел о неплатежеспособности уже привели к росту неплатежеспособности в 2019 году (+ 34%).В Западной Европе темпы экономического роста в 2020 году останутся ниже уровня 1,7%, при достижении которого в прошлом численность неплатежеспособных компаний стабилизировалась.Это означает, что в этом году в большинстве западноевропейских стран количество случаев неплатежеспособности увеличится. В мире в целом в 2020 году данный показатель будет расти в четырех из каждых пяти стран. Из крупных стран исключением здесь станут Бразилия (снижение на 3%) и Франция (0%).После десятилетнего спада до рекордно низкого уровня несостоятельность бизнеса в Германии должна вырасти на 3% до 19 950 случаев из-за более слабых экономических перспектив, особенно в промышленном секторе и, в частности, в цепочке поставок автомобильной промышленности, в то время как в стране в 2019 году уже наблюдалось заметное увеличение числа крупных банкротств.В Италии запаздывающее влияние политической неопределенности и устойчиво низкая динамика роста экономики окажет давление на корпорации и вызовет рост банкротств на 4%. В Испании рост показателя несостоятельности на 5% будет отражать замедление экономики и потерю конкурентоспособности из-за более высоких затрат на рабочую силу.В Великобритании, как ожидается, еще один год будет расти число банкротств - в 2020 году на 3%. В Бельгии сохранятся новые рекорды по росту числу банкротств - с роста на 7% в 2019 году до роста на 2% в 2020 году из-за изменения законодательства: упрощается банкротство самозанятых (граждан свободных профессий), а также принимаются решения судами, чтобы избавиться от неактивных компаний и ограничить мошенничество.Во Франции количество банкротств стабилизируется после четырех лет непрерывного снижения на 18% в 2015 года до 52 тыс. Тем не менее, эта цифра будет маскировать неравные тенденции между секторами и типами компаний.В целом, в Западной Европе в 2020 г. будет наблюдаться более широкий, но более умеренный рост (+ 3%) по сравнению с 2019 г. Региональный индекс несостоятельности будет значительно ниже своего пика, наблюдавшегося в 2013 г. (-32%).В 2019 г. прирост количества случаев неплатежеспособности в мире в целом был выше, чем ожидается в 2020 г., однако в прошлом году этот показатель рос только в двух из каждых трех стран мира. Это означает, что сейчас экспортные риски растут почти повсеместно, и вряд ли где-то можно найти безопасную гавань.За первые три квартала 2019 г. в мире были отмечены 249 случаев неплатежеспособности крупных компаний с годовым оборотом более 50 млн евро. Этот показатель почти не вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (248 случаев).Однако совокупный оборот таких компаний в 2019 г. составил 145,2 млрд евро, что на 39,1 млрд евро больше, чем годом ранее. То есть, в этом плане ситуация ухудшилась, и это может вызвать эффект "домино", который серьезно затронет поставщиков на всей линии снабженческих цепочек.Чем больше кандидатов в банкроты, тем больший ущерб понесут отдельные поставщики. Самые проблемные отрасли – это строительный сектор в Азии, энергетика и розничная торговля в Северной Америке, розничная торговля и сфера услуг в Западной Европе."Перспективы развития ситуации с неплатежеспособностью компаний требуют от нас пристального наблюдения за торговыми спорами и другими политическими и смежными рисками, поскольку экономическая нестабильность будет очень высокой на протяжении всего 2020 г. В сфере кредитного менеджмента будут необходимы более избирательный подход и превентивные меры", – заявил Максим Лемерль (Maxime Lemerle), возглавляющий в компании Euler Hermes подразделение, занимающееся отраслевыми исследованиями и изучением проблем неплатежеспособности.