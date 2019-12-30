Самая радостная новость для толстяков: ученые нашли способ борьбы с ожирением

Ученые обнаружили, что блокирование клеточного рецептора AHR позволяет не только предотвратить, но и обратить вспять ожирение. Исследование обнародовано в журнале International Journal of Obesity.

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Блокирование AHR не только предотвратило, но и устранило ожирение и стеатоз печени у исследуемых мышей без видимых побочных эффектов.

Мы понимаем, как блокировка AHR предотвращает и устраняет ожирение, и это может привести к появлению терапевтического метода лечения ожирения у людей

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Ожирение, признанное мировой эпидемией, напрямую связано с развитием таких онкологических заболеваний, как рак молочной железы, толстой кишки и поджелудочной железы, поэтому поиском средств борьбы с ожирением занимаются и врачи-онкологи.Ученые Центра исследования рака медицинского центра Дартмут-Хичкок в штате Нью-Гемпшир (США) обнаружили, что рецептор AHR, присутствующий почти во всех клетках и отвечающий за обнаружение токсических веществ, играет важную роль в обмене веществ в организме."Мы провели опыты, показывающие, что когда к диете с высоким содержанием жиров добавляли препарат под названием NF, который блокирует AHR, мыши не становились жирнее тех, которые были на контрольной диете с низким содержанием жиров", - отметил руководитель исследования Крэйг Томлинсон."В течение того же периода времени мыши на диете с высоким содержанием жиров без NF стали очень тучными. Никаких вредных эффектов от приема препарата не отмечено", - подчеркнул Томлинсон, отмечает РИА "Новости".Ученые выяснили, можно ли, блокируя AHR с помощью NF, не только предотвратить ожирение, но и обратить его вспять."Мы взяли мышей, страдающих ожирением и находящихся на диете с высоким содержанием жиров, и половину из них переключили на питание с таким же высоким содержанием жиров, но включающее блокатор AHR. В течение следующих нескольких недель масса тела мышей, чей корм содержал NF, снизилась до массы мышей, находящихся на диете с низким содержанием жира. Опять же, никаких побочных эффектов не наблюдалось", - заявил Томлинсон.Ученые изучили механизмы, лежащие в основе похудения, связанного с блокированием AHR, и обнаружили, что заблокированный рецептор AHR в клетках печени и жировых клетках не производит несколько ключевых генов, необходимых для накопления и синтеза жира."Немногие исследования показывают, как ожирение можно устранить с помощью медикаментозного лечения. Еще реже удается узнать лежащий в его основе клеточный механизм.", - заключил Томлинсон.Ученые намерены выяснить, какие пищевые соединения, входящие в состав продуктов, активируют AHR, способствуя ожирению, и какую роль в этом играют кишечные бактерии.