ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Президент Ирана назвал "непростительной ошибкой" обстрел украинского самолета

      15:56Распечатать

      Президент Ирана Хасан Рухани. Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Власти Ирана накажут виновных в обстреле украинского пассажирского самолета, заявил иранский президент Хасан Рухани, пообещав, что это "трагическое событие" будет тщательно расследовано.

      "Это была непростительная ошибка... Один человек не может быть единственным виновником этой авиакатастрофы", - сказал Рухани во время выступления, которое транслировало телевидение.

      "То, что иранские вооруженные силы признают свою ошибку, - это хороший первый шаг... Мы должны гарантировать людям, что это больше не повторится", - сказал он, добавив, что власти страны "несут ответственность перед иранской и другими нациями, чьи граждане погибли в авиакатастрофе".

      Ссылки по теме

      Представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили сообщил, что в рамках расследования крушения самолета арестованы несколько человек. Он не сообщил никаких других подробностей.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Иран признал ошибку собственных сил противовоздушной обороны, что привело к попаданию ракеты в украинский Boeing 737 и гибели 176 человек.

      Украинский Boeing 737 был определен оператором системы ПВО как крылатая ракета, но из-за плохой связи не было контакта с командованием. Поэтому оператор ЗРК самостоятельно принял решение о пуске ракет, заявил командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Иран, Boeing, Украина, Хасан Рухани

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить