Белоруссия не будет платить прежнюю премию российским нефтекомпаниям. Ранее в правительстве России заявили, что Белоруссии надо договариваться с российскими нефтекомпаниями.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Белоруссия считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах, заявил журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам совещания у главы государства во вторник.В 2020 г. пройдет очередной этап налогового маневра в России (изменение акцизов и пошлин для российских нефтекомпаний), и цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на $17,7 за 1 тонну. По данным "Белнефтехима", цена на нефть для НПЗ страны дорожает последние годы: в 2015-2018 гг. белорусские НПЗ работали в условиях предыдущего этапа налогового маневра. Так, если в 2014 г. нефть для производителей Белоруссии стоила около 50% от мировой цены, то сегодня уже предлагается по цене выше мировых."Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра (в России - прим. ред.) и ежегодного увеличения стоимости нефти для Белоруссии за счет уменьшения таможенной пошлины (для российских компаний - прим. ред.) платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 г., сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", - подчеркнул Дмитрий Крутой, передает белорусское агентство "БелТА".По его словам, российские партнеры "пока не хотят двигаться по размеру этой премии". Навстречу здесь пошла только компания Михаила Гуцериева "Славнефть". "Идет переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения. Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта), - обратил внимание первый вице-премьер. - Переговоры будут продолжаться, и, я надеюсь, решение будет найдено".Белоруссия добивается отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в республику или денежной компенсации из-за изменения цены поставок. Российская нефть и без премии в декабре 2019 г. подорожала на 34% для белорусских НПЗ из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России.Правительство Белоруссии продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. "Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти, - добавил Дмитрий Крутой. - Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом".Белоруссия закупает российскую нефть по формуле, в структуру которой включены таможенные пошлины, и соответственно от их изменений зависит и цена на нефть для белорусских НПЗ. Налоговый маневр в России ведет к снижению таможенной пошлины для российских компаний и, как следствие, удорожанию нефти для Белоруссии.