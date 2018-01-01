Украине придется "порезать" свою ГТС из-за сокращения транзита газа из России

Украине не нужен существующий объем мощностей газотранспортной системы (ГТС), поэтому ГТС придется частично "порезать", заявил директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.

ГТС Украины

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"."Однозначно, что вопрос оптимизации инфраструктуры ГТС на повестке. Она рассчитана на транзит 200 млрд куб. м газа, и столько уже давно не нужно", - отметил Кобаль, сообщает rns.online. В свою очередь глава "Нефтегазстройинформатики" Леонид Униговский считает, что с учетом обходных маршрутов, которые России удалось найти, Украине не стоит рассчитывать на транзит 40 млрд куб. м газа после истечения срока действия контракта."Через пять лет хорошо, чтобы осталось 40 млрд куб. м для прокачки от россиян. Но нельзя исключать, что будет 20 млрд куб. м или вовсе ноль", - отметил Униговский и добавил, что Украине тяжело найти замену транзиту российского газа. Это возможно только в случае отмены "Газпромом" монополии на экспорт трубного газа.Со стороны Украины нет преград для продажи газа европейским покупателям на восточной границе страны. Однако желающих покупать газ у "Газпрома" на восточной границе Украины нет. Таким образом, Киеву придется приступить к сокращению мощностей ГТС. "То, насколько нужно порезать ГТС, будет зависеть, впрочем, от объемов добычи: пока Украине не удалось достичь значительного прорыва в этом направлении, но нельзя исключать, что она возрастет с нынешних 20 млрд до 30 млрд куб. м в год", - пояснил Униговский.Между тем компания "Оператор ГТС Украины" полностью отделилась от "Нафтогаза Украины" и начала поставлять газ на Украину и в Европу."Газпром" подписал с украинской стороной все документы, необходимые для транзита газа через Украину с 1 января 2020 г."Газпром" и "Нафтогаз Украины" заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров и отзыве всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, а также об отказе в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 г."Газпром" и Минюст Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных требований к "Газпрому", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.