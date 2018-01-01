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      Украине придется "порезать" свою ГТС из-за сокращения транзита газа из России

      15:14Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Украине не нужен существующий объем мощностей газотранспортной системы (ГТС), поэтому ГТС придется частично "порезать", заявил директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.

      ГТС Украины

      "Однозначно, что вопрос оптимизации инфраструктуры ГТС на повестке. Она рассчитана на транзит 200 млрд куб. м газа, и столько уже давно не нужно", - отметил Кобаль, сообщает rns.online. В свою очередь глава "Нефтегазстройинформатики" Леонид Униговский считает, что с учетом обходных маршрутов, которые России удалось найти, Украине не стоит рассчитывать на транзит 40 млрд куб. м газа после истечения срока действия контракта.

      "Через пять лет хорошо, чтобы осталось 40 млрд куб. м для прокачки от россиян. Но нельзя исключать, что будет 20 млрд куб. м или вовсе ноль", - отметил Униговский и добавил, что Украине тяжело найти замену транзиту российского газа. Это возможно только в случае отмены "Газпромом" монополии на экспорт трубного газа.

      Со стороны Украины нет преград для продажи газа европейским покупателям на восточной границе страны. Однако желающих покупать газ у "Газпрома" на восточной границе Украины нет. Таким образом, Киеву придется приступить к сокращению мощностей ГТС. "То, насколько нужно порезать ГТС, будет зависеть, впрочем, от объемов добычи: пока Украине не удалось достичь значительного прорыва в этом направлении, но нельзя исключать, что она возрастет с нынешних 20 млрд до 30 млрд куб. м в год", - пояснил Униговский.

      Между тем компания "Оператор ГТС Украины" полностью отделилась от "Нафтогаза Украины" и начала поставлять газ на Украину и в Европу.

      "Газпром" подписал с украинской стороной все документы, необходимые для транзита газа через Украину с 1 января 2020 г.

      "Газпром" и "Нафтогаз Украины" заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров и отзыве всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, а также об отказе в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 г.

      "Газпром" и Минюст Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных требований к "Газпрому", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: Украина, ГТС, транзит газа, "Газпром", "Нафтогаз Украины"

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