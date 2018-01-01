Импорт свинины в Китай вырос до рекордного уровня в 2019 году

Китайский импорт свинины подскочил на 75% до рекордного уровня в 2019 г. на фоне сокращения внутреннего производства в результате африканской чумы свиней (АЧС). В то же время закупки сои из-за рубежа в прошлом году были в целом стабильны.

Фото: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG