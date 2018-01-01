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      Импорт свинины в Китай вырос до рекордного уровня в 2019 году

      16:42Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Китайский импорт свинины подскочил на 75% до рекордного уровня в 2019 г. на фоне сокращения внутреннего производства в результате африканской чумы свиней (АЧС). В то же время закупки сои из-за рубежа в прошлом году были в целом стабильны.

      Фото: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

      В декабре китайский импорт свинины вырос почти в четыре раза в годовом выражении. Объем поставок составил 375 тыс. тонн по сравнению с 95,384 тыс. тонн годом ранее и 229,707 тыс. тонн в ноябре 2019 г., пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

      В целом в 2019 г. импорт свинины подскочил на 75% до 2,108 млн тонн.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", вирус АЧС распространился практически по всему Китаю, с тех пор как он был впервые зафиксирован в августе 2018 г. В результате АЧС было потеряно до 200 млн свиней, что составляет около четверти мирового поголовья.

      Власти Китая объявили об инициативе по возрождению производства свинины путем поддержки фермеров, включая субсидии на восстановление поголовья свиней. Однако, чтобы увеличить поставки свиней до их прежних уровней, потребуются годы, считают аналитики. На этом фоне Китай увеличивает закупки свинины и других видов мяса.

      В прошлом году Китай импортировал 88,5 млн тонн соевых бобов из США - на 0,5% больше, чем в 2018 г.

      В декабре объем импорта составил 9,5 млн тонн. Это максимальный показатель с мая 2018 г.

      После подписания торгового соглашения первой фазы с США Китай может удвоить закупки американской сельхозпродукции примерно с $20 млрд в 2016 г., до начала торговой войны, до $40 млрд. Соглашение должно быть подписано 15 января.

      Рубрики: Товарные рынки, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, импорт, свинина, соевые бобы

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