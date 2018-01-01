Худшая валюта станет еще хуже

Прибыль Citigroup выросла в IV квартале 2019 года сильнее прогноза, акции дорожают
17:37
Рынок США: инфляция не мешает мягкой монетарной политике
17:32
Потребительские цены в США умеренно выросли в декабре
16:58
Прибыль американского банка Wells Fargo резко упала в IV квартале 2019 года, акции дешевеют
16:51
Импорт свинины в Китай вырос до рекордного уровня в 2019 году
16:42
Власти России ограничат объемы вывоза зерновых из страны
16:24
Прибыль Delta Air Lines выросла в IV квартале 2019 года сильнее прогноза
16:21
16:09
Президент Ирана назвал "непростительной ошибкой" обстрел украинского самолета
15:56
Трамп планирует направить еще $7,2 млрд из средств Пентагона на строительство пограничной стены
15:26
Telegram обязали раскрыть финансовые данные о привлеченных инвестициях в TON
15:18
Украине придется "порезать" свою ГТС из-за сокращения транзита газа из России
15:14
Белоруссия не будет платить прежнюю премию российским нефтекомпаниям
14:43
Самая радостная новость для толстяков: ученые нашли способ борьбы с ожирением
14:26
Moody's прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2020 году на 1,2%
14:26
Соотношение мирового долга к ВВП достигло рекордного уровня
14:14
Объем торгов на СПбМТСБ в 2019 году увеличился на 2,2%
14:12
Продажи автомобилей в России в 2019 году снизились и в 2020 году продолжат падение
14:05
Американская Visa покупает сеть Plaid за $5,3 млрд
13:51
ВВП Азербайджана вырос в 2019 году на 2,2%
13:50
Украина запретила ввоз 1 миллиона книг из России
13:10
"ЛУКОЙЛ" следует стратегии повышения акционерной стоимости
13:09
Китай не будет манипулировать курсом юаня для ответа в торговой войне
13:08
Мировой спрос на растительные заменители мяса растет, объем рынка увеличится к 2030 году до $100 млрд
13:07
Renault и Nissan опровергли сообщения о распаде альянса
12:55
Путин: контролировать исполнение нацпроектов должна Счетная палата
12:48
Кудрин: масштаб коррупции не снижается - это триллионы рублей
12:36
ФТС сократила перечисления в бюджет России в 2019 году
12:35
Достоверно установлено, что кто-то в России за последние 10 лет своровал лес на 120 млрд рублей
12:20
"Аэрофлот" принял решение о полетах в Иран только в дневное время
12:07
В Иране начались аресты виновных в крушении украинского Boeing
11:59
UBS прогнозирует три снижения ставок ФРС в 2020 году
11:53
Козак возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе
11:47
Российские компании в 2019 году впервые разместили облигации на 2,6 трлн рублей
11:46
Apple отказывается взламывать iPhone стрелка с американской авиабазы
11:34
Иран обвинил посла Британии во вмешательстве во внутренние дела страны
11:33
Банки стали чаще отказывать заемщикам
11:29
Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд
11:12
Китай обязался приобрести американские товары на $200 млрд в рамках торговой сделки первой фазы
10:48
Хафтар не подписал соглашение о перемирии в Ливии
10:42
Рост зарплаты в 2019 году оценили в 6%, в 2020 году - в 2,3%
10:27
Рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов
10:20
Кудрин: из бюджета воруют 2-3 миллиарда рублей в год
09:53
Китай в 2019 году установил новый рекорд импорта нефти
09:36
Топ-10 футбольных клубов с самыми высокими доходами
09:34
Прогноз: нефть уяснит, в торговой сделке - один шаг от прорыва до подрыва
09:29
Опасный выход: все больше россиян объявляют себя банкротами
09:03
Обзор рынка: без поводов к заметным движениям
08:52
Топ-10 популярных регионов России для санаторно-курортного отдыха в 2019 году
08:42
Экспорт Китая в декабре вырос впервые за пять месяцев
08:28
Рынок США: инфляция не мешает мягкой монетарной политике
17:32
16:09
Рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов
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Китаю добавили очко: США отказались от обвинений за несколько часов до сделки
05:54
Администрация Трампа откажется от обвинения Китая в валютных манипуляциях
13.01 22:20
Минфин положил конец укреплению рубля
13.01 18:04
Рынок США: в технической картине S&P 500 сохраняется перекупленность
13.01 16:24
Фунт стерлингов упал на фоне сигналов о возможности снижения ставок Банка Англии
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Минфин увеличит покупку валюты в 1,6 раза
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