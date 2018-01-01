Худшая валюта станет еще хуже

Экономика Аргентины находится в кризисе, и ее валюту ждут дальнейшие неприятности, несмотря на то что она и так в последние два года показывает худшую динамику.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Аргентинский песо, самая слабая валюта в мире на протяжении последних двух лет, может только снижаться в ситуации, когда страна испытывает трудности с обузданием безудержного роста потребительских цен, полагает автор наиболее точных прогнозов в IV квартале 2019 г."Мы ожидаем, что в какой-то момент песо ослабеет, приходя в соответствие с режимом устойчиво высокой инфляции", - сказал в интервью Bloomberg Габриэль Герштейн, руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA.Курс песо остается стабильным на уровне чуть менее 60 за доллар, с тех пор как правительство прибегло к контролю над капиталом после неожиданной победы нынешнего президента Альберто Фернандеса на праймериз в августе, которая привела к резкому снижению валюты.Хотя Герштейн ожидает, что контроль над капиталом сохранится, он предполагает, что правительство в конечном итоге позволит спотовому курсу ослабеть, чтобы поддержать постоянную разницу с курсом так называемого свопа "голубых фишек", который в настоящее время оценивает валюту в 80,4 за доллар.Герштейн говорит, что процесс может начаться уже в марте или апреле и что песо достигнет 100 за доллар к концу 2020 г., что на 40% ниже нынешнего официального курса.Валюта показывала худшую динамику к доллару в мире в номинальном выражении и в 2018, и в 2019 гг."Если рыночный уровень подскочит слишком резко, официальный курс должен будет скорректироваться, - сказал стратег. - Этот валютный режим имеет значительные издержки для реальной экономики".В конце прошлого года правительство Аргентины одобрило пакет чрезвычайных мер, направленных на то, чтобы вывести южноамериканскую страну из самого тяжелого за последние годы экономического кризиса.Пакет чрезвычайных экономических мер был обнародован новым президентом Альберто Фернандесом, который вступил в должность в начале декабря. План Фернандеса предусматривает повышение налогов на покупку иностранной валюты, экспорт сельскохозяйственной продукции и продажу автомобилей.Правительство заявляет, что повышение налогов затронет только верхний и средний классы. Законопроект был принят нижней палатой конгресса в пятницу и сенатом в субботу.Фернандес охарактеризовал нынешний кризис как почти столь же тяжелый, как и кризис 2001 г., когда Аргентина пережила дефолт по долгу на $100 млрд. Сейчас внешний долг страны составляет около 90% ВВП.