Telegram обязали раскрыть финансовые данные о привлеченных инвестициях в TON

Суд в США предписал компании Telegram раскрыть детали о банковских счетах, на основании которых станет понятна судьба привлеченных в проект Ton $1,7 млрд инвестиций, соответствующее постановление суда опубликовано на сайте Courtlistener.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции. Об этом говорится в материалах суда.Решение было принято спустя несколько дней, с момента когда судья отклонил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предоставлении полного доступа к финансовой информации Telegram. Telegram также должна представить план для рассмотрения запрошенных данных, в то время как суд больше не намерен переносить сроки."В свете аргументов, представленных участниками разбирательства в их письмах и во время телефонной конференции 6 января 2020 г., суд выносит решение о предоставлении ответчиком запрошенных банковских данных, – говорится в уведомлении. – Банковские данные могут быть предоставлены в соответствии с соглашением о конфиденциальности. Должны быть представлены только редакции, удовлетворяющие иностранным законам о приватности, и отчет, в котором будут зафиксированы основания для любых редакций. Ответчик должен предоставлять банковские записи по мере поступления и осуществить их передачу к 26 февраля 2020 г. Суд не намерен продлевать сроки, включая сроки подачи ходатайств о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства или предварительного судебного запрета".Telegram также утверждает, что запрошенные сведения защищаются в соответствии с международными законами о приватности данных, на что SEC в повторном обращении к суду ответила: "Telegram даже не упоминает названия иностранных государств, законы которых могут быть применены, и не указывает конкретные законы о приватности данных".Ранее SEC обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с ходатайством о передаче ей ряда документов, касающихся продажи токенов Gram. Юристы Telegram в свою очередь заявили, что запрошенные документы не имеют отношения к рассматриваемому делу или имеют крайне ограниченное отношение, и назвали запрос SEC безосновательной попыткой найти компромат на компанию.SEC настаивает на раскрытии банковских данных Telegram с декабря 2019 г. 10 января комиссия подала в суд новые документы, в которых утверждала, что Telegram продавала токены не только во время ICO, но и после него. В поддержку своих доводов SEC предоставила свидетельства того, что продажа токенов Gram велась даже после окончания основной части кампании с привлечением третьих лиц.Так, SEC самостоятельно получила некоторые счета, согласно которым 20 июня 2018 г. компания Da Vinci Capital продала токены Gram фонду ITI Funds на более чем $2 млн, а компания Gem Limited — на €7,2 млн фирме Goliat Solutions и на $4,5 млн — Space Investments Limited в начале июля 2018 г. По мнению SEC, эта информация опровергает заявление Telegram о том, что предложение о продаже токенов проводилось на исключительных условиях. В комиссии предполагают, что Telegram могла привлечь больше $1,7 млрд либо, наоборот, добирал указанную сумму с помощью услуг андеррайтеров.Судебное разбирательство между SEC и Telegram началось осенью 2019 г. Американский регулятор добился запрета на выпуск Gram, запланированный на конец октября того же года. SEC считает Gram ценной бумагой и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах, в частности эмитент обязан раскрыть информацию о финансовом состоянии компании.Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд и добилась временного запрета в отношении двух офшорных организаций, которые, предположительно, заняты первичным размещением цифровых токенов Telegram. Теперь Telegram не может продавать или распространять свои токены в США.Инвесторы, как сообщал Forbes, решили не требовать возврата средств несмотря на перенос запуска криптовалюты.Интересы Telegram Group Inc. и принадлежащей ей TON Issuer Inc. представляет юрфирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. В поданном фирмой ходатайстве Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. значатся ответчиками по иску, поданному SEC в суд Южного округа штата Нью-Йорк.