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      Власти России ограничат объемы вывоза зерновых из страны

      16:24Распечатать

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Российские власти введут квоту на экспорт зерна, которая предполагает сокращение экспорта зерновых до 20 млн тонн, о чем говорится в проекте постановления правительства РФ, пишут "Ведомости".

      Ограничения коснутся пшеницы, ржи, ячменя, овса и кукурузы, поскольку они важны для внутреннего рынка России, сообщили источники издания. При этом ограничения не распространяются на семена культур.

      Ответственным за реализацию постановления ведомством будет Федеральная таможенная служба (ФТС): она будет оформлять и контролировать выборку квоты, а также публиковать информацию о выборке квоты.

      Ранее Минсельхоз уведомил о разработке проекта постановления об ограничении вывоза зерна из страны, но суть ограничений не раскрыл. Документ должен решить проблему обеспечения продовольственной безопасности, говорилось в карточке проекта.

      Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в декабре 2019 г. сообщал, что в России могут разработать механизм временного ограничения экспорта зерна.

      "Они (механизмы), на наш взгляд, могли бы включаться только при острой необходимости исходя из рыночной ситуации. И, по сути дела, регламентировать и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита наших общих экспортных возможностей", - объяснял министр. В России уже существует механизм ограничения экспорта - экспортная пошлина на вывоз пшеницы, но сейчас пошлина равна нулю.

      С начала сельскохозяйственного сезона 1 июля 2019 г., по данным ФТС России на 19 декабря 2019 г., экспортировано 23 млн т зерна, сообщал Минсельхоз. Экспорт зерна из России в первом полугодии 2020 г. активизируется и может превысить показатели 2019 г., прогнозировал ранее Центр агроаналитики Минсельхоза.

      Минсельхоз прогнозирует экспорт 45 млн тонн зерна в сезоне 2019-2020 гг., в том числе 36 млн тонн составит экспорт пшеницы, сообщало ранее ведомство.

      Рубрики: Правительство, Парламент, АПК

      Метки: прогноз, экспорт, пошлины, Минсельхоз

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