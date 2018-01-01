Прибыль Delta Air Lines выросла в IV квартале 2019 года сильнее прогноза

Американская авиакомпания Delta Air Lines Inc. отчиталась о росте прибыли и выручки в IV квартале 2019 г. сильнее прогноза, акции подскочили в цене на 5%.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Чистая прибыль в октябре-декабре 2019 г. составила $1,1 млрд ($1,71 на акцию) против $1,02 млрд ($1,49 на акцию) в октябре-декабре 2018 г. Выручка увеличилась до $11,44 млрд с $10,74 млрд годом ранее при среднем прогнозе аналитиков на уровне $11,38 млрд.Загруженность рейсов увеличилась с 85,2% до 85,6%, что также оказалось выше прогноза (85,1%).Выручка в расчете на пассажиро-милю выросла на 2,4%, "превысив ожидания благодаря хорошему спросу на путешествия во время (рождественских - прим. ред.) праздников", отмечает компания.Затраты на пассажиро-милю, не включающие расходы на топливо, увеличились на 4,4%, что совпало с прогнозом (4-5%).По прогнозу авиакомпании, выручка вырастет в I квартале 2020 г. на 5-7%. Аналитики в среднем прогнозируют показатель на уровне $11,08 млрд, что подразумевает рост выручки на 6,3%.Акции Delta Air Lines подорожали на предварительных торгах во вторник на 5,4%, достигнув максимальной цены за последние пять месяцев. За последние три месяца капитализация компании выросла на 12,3% и превысила $38 млрд.