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      Прибыль американского банка Wells Fargo резко упала в IV квартале 2019 года, акции дешевеют

      16:51Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Прибыль и выручка второго по капитализации банка США Wells Fargo & Co. резко упали в IV квартале 2019 г. В частности, прибыль составила $2,9 млрд против $6,1 млрд в IV квартале 2018 г.

      Фото: cnn.com

      Прибыль в расчете на акцию сократилась до $0,6 с $1,21 годом ранее, прогноз экспертов составлял $1,12.

      Квартальная выручка сократилась на 5,5% в годовом выражении до $19,9 млрд против $21 млрд в IV квартале 2018 г. Прогноз аналитиков составлял $20,1 млрд.

      Чистый процентный доход снизился на $1,4 млрд до $11,2 млрд. Чистая процентная маржа составила 2,53% против 2,94% годом ранее.

      Объем денег на депозитах увеличился до $1,32 трлн (в IV квартале 2018 г. - $1,27 трлн), объем выданных кредитов вырос на 1% до $956,5 млрд.

      Прибыль в ипотечном кредитовании выросла на 68% до $783 млн.

      Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) по правилам "Базеля III" составил 11,1% по сравнению с 11,7% годом ранее.

      Акции банка подешевели на 3,97% на предварительных торгах во вторник. С начала года капитализация Wells Fargo уменьшилась на 3,14% до $220,39 млрд.

      Рубрики: Финансы

      Метки: США, прибыль, ипотека, Wells Fargo, "Базель III"

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