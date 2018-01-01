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      Прибыль Citigroup выросла в IV квартале 2019 года сильнее прогноза, акции дорожают

      17:41Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Прибыль и выручка банка Citigroup Inc., входящего в тройку крупнейших банков США, выросли в IV квартале 2019 г. выше ожиданий рынка.

      Фото: Bloomberg.com

      В частности, чистая прибыль выросла на 15% до $4,98 млрд против $4,31 млрд в IV квартале 2018 г. Прибыль в расчете на акцию подскочила на 31% до $2,15 с $1,64 годом ранее, что связано, в частности, с сокращением количества находящихся в обращении акций на 10%.

      Квартальная выручка увеличилась на 7% до $18,38 млрд при прогнозе $17,9 млрд.

      Чистая прибыль розничного подразделения (GCB) выросла на 12% до $1,58 млрд, выручка - на 5% до $8,46 млрд. Выручка GCB в Северной Америке выросла на 4%, в странах Латинской Америки - на 10%, в странах Азии - на 3%.

      Прибыль подразделения по работе с институциональными клиентами (ICG) увеличилась на 10% до $2,87 млрд, выручка - на 10% до $9,4 млрд, что существенно превзошло прогноз ($8,79 млрд).

      Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью выросла в октябре-декабре на 49% до $2,9 млрд, выручка от операций с акциями сократилась на 23% до $516 млн.

      Прибыль подразделения по работе с корпоративными клиентами увеличилась на 81% до $537 млн, выручка - на 8% до $542 млн.

      Между тем чистая прибыль Citigroup в 2019 г. увеличилась на 8% до $19,4 млрд, выручка - на 2% до $74,3 млрд.

      Акции Citigroup дорожают на 0,4% на предварительных торгах во вторник, стоимость акций выросла за год на 31%.

      Рубрики: Финансы

      Метки: США, прибыль, Citi, банк, Citigroup

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