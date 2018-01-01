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      Рынок США: инфляция не мешает мягкой монетарной политике

      17:32Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы в небольшом минусе перед открытием торгов вторника. Инвесторы ждут подписания соглашения США и Китая. Сезон отчетов сегодня открыли публикации финрезультатов банков.

      Торговая сделка

      Уже завтра США и Китай подпишут документы по первой фазе торговой сделки. В преддверие подписания, накануне США сняли с КНР ярлык валютного манипулятора. Китайское издание SCMP со ссылкой на свои источники заявило, что соглашение, которое будет включать в себя обещания Китая о покупке товаров на $200 млрд в течение двух лет в четырех отраслях. Китайская сторона закупит американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельскохозяйственной продукции — на $40 млрд, еще $35-40 млрд в ближайшие два года Китай потратит на услуги.

      Фьючерс на S&P 500

      В технической картине S&P 500 мы видим перекупленность. Последний раз осциллятор RSI на дневном графике был в нижней зоне экстремальных значений в августе. С того момента индекс вырос на 19%. Он далеко оторвался от 200-дневной скользящей средней.

      Премаркет

      На премаркете инвесторы оценивают первые результаты стартовавшего сезона отчетов. Лучше ожиданий отчитался JPMorgan Chase, и хуже Wells Fargo. Акции JPMorgan Chase растут на 1%. Крупнейший по активам банк сообщил о росте квартальной прибыли во вторник на 21%. Чистая прибыль банка выросла до $8,52 млрд, или $2,57 на акцию. Аналитики в среднем ожидали, что банк заработает $2,31–$2,36 на акцию.

      Wells Fargo дешевеет на 3,4%. Кредитор объявил о снижении прибыли и выручки за четвертый квартал. Прибыль снизилась на 55% вследствие роста судебных расходов. Чистая прибыль снизилась до $2,55 млрд, или 60 центов на акцию, с $5,71 млрд, или $1,21 на акцию, годом ранее. Аналитики ожидали, что прибыль составит $1,12 на акцию.

      Продолжается рост в акциях производителя искусственного мяса Beyond Meat (+9%). Участники рынка закладывают в котировки, что компания станет основным поставщиком веганских котлет для McDonald's. Технически цена два месяца стояла в боковике на минимумах и резко вырвалась вверх, прибавив 67% за каких-то шесть дней.

      Инфляция

      Обнародованная статистика показала, что индекс потребительских цен замедлил рост в месячном выражении в декабре до 0,2%, против прогнозных 0,3%. Базовый CPI вырос на 0,1%, при консенсусе 0,2%. Подобная динамика не станет препятствием для дальнейшего снижения ставок, если оно потребуется ФРС. Фьючерс на S&P 500 после публикации релиза немного просел, но просадка была быстро выкуплена.

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам БКС Брокер

      Рубрики: Акции, Валютный рынок, Комментарии

      Метки: США, БКС Брокер, Альберт Короев

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