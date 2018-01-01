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      Россия потратит 120 млн рублей на обучение и развитие чиновников

      16:54Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Правительство в 2020 г. потратит около 120 млн руб. из госбюджета на обучение и профессиональное развитие 14 800 чиновников, сообщается в распоряжении правительства.

      Около 3000 сотрудников судебного департамента при Верховном суде и около 2800 сотрудников Казначейства получат дополнительное профессиональное образование.

      Дополнительные образовательные программы пройдут также 1350 сотрудников Росреестра, более 1000 сотрудников Роспотребнадзора и Федеральной службы судебных приставов.

      В свою очередь Федеральная налоговая служба отправит на учебу 754 человека, МВД – 479, Минюст – 288, МИД – 161, МЧС – 111, администрация президента – 105, аппарат правительства – 100, Роскомнадзор – 40, Росавиация – 35, Управление делами президента – 26, Минобороны и Минобрнауки – по 20, Минпросвещения – 10, Минстрой – 5, а ЦИК – всего четырех сотрудников.

      Еще 28 чиновников из разных ведомств получат дополнительное образование за границей. Их обучение обойдется в 15 млн руб., следует из документа, который цитируют "Ведомости".

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: чиновники, реформа государственного управления

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