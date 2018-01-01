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      Петербургская биржа предложит акционерам обсудить IPO в 2023 году

      18:27Распечатать

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". К концу 2023 года Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложит акционерам обсудить целесообразность первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил глава биржи Алексей Рыбников.

      "По поводу IPO мы в стратегию записали примерно такие фразы, и они были проговорены с акционерами и членами совета директоров, естественно: ближе к концу реализации стратегии, а она, я напомню, до 2023 года включительно, мы выйдем к акционерам с предложением о целесообразности или нецелесообразности превращения компании в публичную", - сообщил он.

      Глава биржи также добавил, что компания заложила рост финансовых показателей на данный период. Тем не менее, это могут быть еще не те показатели, которые необходимы для проведения IPO.

      "Обсуждать будем, да, но мне кажется, еще просто рано. Дискуссии сейчас с акционерами, целесообразно или нецелесообразно проводить или не проводить IPO, у нас нет", - подчеркнул он.

      Как писали "Вести.Экономика", объем торгов на СПбМТСБ в 2019 г. увеличился в денежном выражении на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 944,377 млрд руб., сообщает биржа.

      "Объем торгов по секциям СПбМТСБ в денежном выражении составил 944,377 млрд руб., что на 2,2% больше, чем в 2018 г.", - говорится в сообщении. По результатам 2019 г. количество организаций, принимающих участие в торгах на СПбМТСБ, выросло с 2199 в 2018 г. до 2333.

      "Продолжается поступательное развитие биржи на ключевых товарных рынках. СПбМТСБ усилила свое значение в качестве важнейшего инфраструктурного элемента развития конкуренции. В истекшем году биржа запустила новые для российского товарного рынка торги энергетическим углем, экспортными контрактами на продукцию лесопромышленного комплекса. Активно развивается биржевая торговля поставочными срочными контрактами на нефтепродукты, что чрезвычайно интересно с точки зрения возможностей страхования ценовых рисков. Необходимо отметить высокую динамику в области реализации леса на внутреннем рынке", - отметил глава биржи Алексей Рыбников.

      Рубрики: Акции, Товарные рынки

      Метки: IPO, биржа, размещение акций, СПбМТСБ

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