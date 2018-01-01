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      Прокуратура Германии выдвинула новые обвинения в адрес работников Volkswagen

      18:40Распечатать

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Прокуратура Германии в городе Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения шестерым сотрудникам Volkswagen в рамках "дизельного скандала", сообщается в пресс-релизе ведомства.

      Правоохранители выдвинули шести участникам скандала обвинения в "особо тяжком случае мошенничества, подлоге документов и уклонении от уплаты налогов" в период с ноября 2006 по сентябрь 2015 года.

      Обвиняемые, по версии прокуратуры, "во многом несут ответственность за преднамеренное введение в заблуждение клиентов в США и Европе с помощью недопустимого программного обеспечения, внедренного в автомобили концерна", которое занижало показатели выбросов.

      Прокуратура обвиняет трех человек на руководящих должностях непосредственно в совершении незаконных действий, остальные сотрудники обвиняются в содействии.

      Как писали "Вести.Экономика", в декабре 2018 г. стало известно, что к коллективному иску с требованием компенсаций для пострадавших покупателей от концерна Volkswagen в связи с дизельным скандалом присоединились более 81 тыс. человек, о чем сообщил глава Федерального союза по защите прав потребителей Германии Клаус Мюллер.

      Коллективный иск к Volkswagen в начале ноября подали Федеральный союз по защите прав потребителей и немецкий автомобильный клуб ADAC.

      "Прошло менее двух недель с момента открытия искового регистра, и уже 81 тыс. потребителей зарегистрировались в нем. Очевидно, что интерес к участию в иске против Volkswagen очень большой", - цитирует союз в своем Twitter слова Мюллера.

      По его словам, число присоединившихся к иску потребителей "продолжит расти".

      Рубрики: Европа, Транспорт и туризм

      Метки: Volkswagen, экология, дизельгейт, вредные выбросы, Германия

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