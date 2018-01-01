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      Евразийский банк развития предоставит "Беларуськалию" кредиты на $400 млн

      19:10Распечатать

      Фото: Пресс-служба ЕАБР

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Евразийский банк развития предоставит ОАО "Беларуськалий" заемные средства в данном размере на реализацию инвестиционной программы и восполнения оборотного капитала.

      Средства будут выделены в рамках двух кредитных договоров, подписание которых состоялось во вторник, 14 января. В пресс-службе ЕАБР заявили о том, что сумма в $400 млн включает в себя ранее предоставленный кредит, когда в мае 2019 г. ЕАБР выделила компании $100 млн.

      ОАО "Беларуськалий" направит данные средства на увеличение объемов производства калийных удобрений в Белоруссии, в частности для реализации инвестиционной программы по строительству Петриковского горно-обогатительного комбината в Гомельской области мощностью не менее 1,5 млн тонн хлорида калия в год. В рамках проекта планируется создание более 1700 рабочих мест.

      Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов в комментариях СМИ сообщил о том, что подписанные соглашения с белорусской компанией стали первыми для Евразийского банка развития в 2020 г.

      Глава ЕАБР также добавил, что банк в дальнейшем планирует выделить новые кредиты белорусским компаниям, увеличив размер совокупного кредитования проектов в Белоруссии до $1 млрд.

      Рубрики: Финансы, АПК

      Метки: кредит, ЕАБР, Беларуськалий

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