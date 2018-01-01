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      Сделка на 1 млрд: РЖД первой из ГК купит компьютеры с российскими процессорами

      19:10Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Госкомпания РЖД объявила об аукционе по покупке за 1 млрд руб. 15 тыс. комплектов компьютерной техники на основе российских процессоров с предустановленной ОС на ядре Linux.

      Компания "Российские железные дороги" (РЖД) объявила электронный аукцион: госкорпорация хочет купить для своих подразделений 15 тыс. персональных компьютеров на базе разработанных в России процессоров "Эльбрус". Максимальная стоимость комплекта техники для одного рабочего места установлена в 72 тыс. руб., общая стоимость закупки - 1,08 млрд руб.

      Поставка будет одним лотом - 15 тыс. устройств "Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных", сообщается в документации аукциона.

      Компьютеры поставляет АО "МЦСТ", правопреемник ТОО "Московский центр SPARC-технологий". Предприятие начало свою деятельность в апреле 1992 г. на базе отделений Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева (ИТМ и ВТ) – лидера отечественного электронного машиностроения.

      МЦСТ в 2011 г. начала разработку чипа "Эльбрус-8С" по заказу Минпромторга: стоимость проекта - 836 млн руб. "Эльбрус-8С" представляет собой восьмиядерный процессор с топологией 28 нм, построенный на собственной 64-разрядной архитектуре компании. Первые опытные образцы чипов "Эльбрус-8С" начали изготавливаться в 2014 г., производятся на тайваньской фабрике TSMC.

      Рубрики: Технологии и IT, Транспорт и туризм

      Метки: РЖД, Linux, импортозамещение, МЦСТ, Эльбрус

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