Сделка на 1 млрд: РЖД первой из ГК купит компьютеры с российскими процессорами

Госкомпания РЖД объявила об аукционе по покупке за 1 млрд руб. 15 тыс. комплектов компьютерной техники на основе российских процессоров с предустановленной ОС на ядре Linux.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Компания "Российские железные дороги" (РЖД) объявила электронный аукцион: госкорпорация хочет купить для своих подразделений 15 тыс. персональных компьютеров на базе разработанных в России процессоров "Эльбрус". Максимальная стоимость комплекта техники для одного рабочего места установлена в 72 тыс. руб., общая стоимость закупки - 1,08 млрд руб.Поставка будет одним лотом - 15 тыс. устройств "Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных",Компьютеры поставляет АО "МЦСТ", правопреемник ТОО "Московский центр SPARC-технологий". Предприятие начало свою деятельность в апреле 1992 г. на базе отделений Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева (ИТМ и ВТ) – лидера отечественного электронного машиностроения.разработку чипа "Эльбрус-8С" по заказу Минпромторга: стоимость проекта - 836 млн руб. "Эльбрус-8С" представляет собой восьмиядерный процессор с топологией 28 нм, построенный на собственной 64-разрядной архитектуре компании. Первые опытные образцы чипов "Эльбрус-8С" начали изготавливаться в 2014 г., производятся на тайваньской фабрике TSMC.