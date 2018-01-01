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      Топ-6 трендов, которые определят онлайн-шопинг в новом десятилетии

      18:02Распечатать

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Ожидается, что 2020 г. станет годом преобразований в области электронной торговли. Выступая во вторник на мероприятии Business Insider, Джефф Рэмзи, соучредитель и главный евангелист eMarketer, поделился шестью ключевыми тенденциями, которые, как ожидается, определят онлайн-шопинг в начале нового десятилетия. Среди его основных гипотез - продолжающийся рост мобильной коммерции, а также продолжающееся доминирование Amazon.

      Значительный рост электронной коммерции
      По прогнозам eMarketer, в этом году расходы на электронную коммерцию достигнут $666 млрд и будут составлять $1 из каждых $12, потраченных на розничные продукты. Предполагается, что самыми быстрорастущими сегментами цифровых покупок будут книги, музыка и видео, компьютеры и потребительская электроника.

      Рост мобильных покупок
      В Америке 167 млн человек регулярно покупают товары с помощью своих мобильных телефонов, что составляет 84% всех транзакций в электронной коммерции.

      "Мобильные устройства на сегодняшний день являются самым быстрорастущим каналом розничной торговли", - сказал Рэмзи, добавив, что во время праздничных покупок 2019 г. мобильный шопинг доминировал: на него приходилось 25,1% продаж по сравнению с 4,3% на десктопах.

      Социальная коммерция
      Доля соцсетей в реферальном трафике в электронной коммерции растет и будет продолжать расти в ближайшие годы. Между тем, растут и прямые покупки с таких платформ, как Facebook и Instagram: 20% взрослых совершают покупки прямо в социальных сетях. "Об этом все говорят, но действительно ли люди покупают товары на Facebook, Pinterest и YouTube? Ответ - что-то вроде того", - сказал Рэмзи.

      Быстрая доставка
      Рэмзи считает, что сохранится тренд на высокую скорость доставки. Флагманом является Amazon, которая сократила время доставки с 4,2 до 2,5 дня в среднем в течение последних трех лет по сравнению с остальной отраслью, где время доставки снизилось с 7,8 до 5,3 дня. К другим тенденциям, на которые следует обратить внимание, относится рост магазинов без касс и формат "купи в интернете - забери в магазине". "С доставкой на следующий день у подписчиков Amazon Prime и конкуренцией со стороны Walmart и Target можно ожидать, что будет продолжать сокращаться промежуток времени между кликом в интернет-магазине и получением товара", - сказал эксперт.

      Сдвиг в расходах на цифровую рекламу
      Ритейлеры тратят свои деньги на цифровую рекламу по трем основным направлениям: мобильные, поиск и Amazon. eMarketer прогнозирует, что к концу года ритейлеры потратят 71% своего бюджета на мобильную рекламу, так как эта категория продолжает расти. Между тем, Amazon search продолжает претендовать на долю рынка по сравнению с Google.

      Мобильные бесконтактные платежи
      Интерес к использованию мобильного кошелька смешан, около трети американцев используют цифровые платежи. Самым большим барьером являются проблемы безопасности в результате множества нарушений кибербезопасности среди ритейлеров. Тем не менее Apple Pay и Starbucks доминируют в мобильных платежах с более чем 30 млн и 25 млн пользователей соответственно.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: мобильные платежи, Apple Pay, онлайн-шопинг

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