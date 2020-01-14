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      Новые заказы и поставки самолетов Boeing упали до минимумов с начала века

      21:36Распечатать

      Фото: Gary He/EPA-EFE

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Число новых заказов на пассажирские самолеты Boeing, а также поставленных американской корпорацией пассажирских машин по итогам 2019 г. упало до многолетних минимумов.

      Один из наиболее серьезных производственных и репутационных кризисов за историю Boeing, последовавший после катастроф лайнеров в Индонезии и Эфиопии, в конце 2019 г. привел к смене руководства корпорации. Новый гендиректор Boeing Дейв Калхун заявил о том, что компании придется "восстанавливать доверие клиентов, регуляторов, пассажиров".

      Данный процесс начнется с довольно "низкого старта" – во вторник, 14 января, в Boeing сообщили данные о новых заказах и поставках по итогам прошедшего кризисного года.

      Общее число поставленных новых пассажирских самолетов американской корпорации составило 380 машин. Тем самым, объем поставок упал на 53% по сравнению с цифрами за предыдущий период, когда было поставлено 806 самолетов. Для Boeing показанный в 2019 г. объем поставок является минимальным c 2005 г., когда было поставлено 290 самолетов.

      Ситуация по заказам для Boeing является еще более негативной: всего за 2019 г. клиенты разместили новые заказы на 246 самолетов, что на 77% ниже показателя за 2018 г. и в целом является наименьшим показателем для Boeing с 2003 г.

      При этом в течение 2019 г., по мере того, стало очевидно, что лайнеры 737 Max будут допущены к полетам в ближайшем обозримом будущем, многие авиакомпании мира стали в массовом порядке отказываться от ранее сделанных заказов на самолеты американской корпорации. С учетом отмененных заказов в 2019 г. у Boeing заказали всего 56 новых самолетов по сравнению с 893 машинами годом ранее.

      В комментариях телеканалу CNBC представитель Boeing не смог ответить на вопрос, когда корпорация последний раз теряла заказы в течение года, заявив лишь, что "такого точно не происходило за последние 30 лет".

      Одна из ведущих промышленных корпораций США вполне явно оказалась в наиболее сложной кризисной ситуации на современном этапе ее развития.

      Ряд экспертов отмечают, что кризисные тенденции в целом наблюдаются во многих промышленных компаниях, производственные процессы в которых за последнее время оказались под контролем руководства, представляющего скорее финансистов, а не инженеров. Проблемы с культурой производства Boeing, которая до кризиса с 737 Max считалась одной из лучших в мире, уже в процессе создания лайнера обсуждалась самими сотрудниками корпорации.

      Судя по их отзывам во внутренней переписке, публикация которых продолжается, а также бездействию прежнего руководства Boeing, данную системную проблему явно не получится быстро решить только за счет перестановки топ-менеджеров советом директоров Boeing.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Boeing, кризис, поставки, новые заказы, Boeing 737 Max

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