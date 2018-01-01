Трамп направляет НАТО на Ближний Восток

Госсекретарь Майк Помпео в минувшие выходные провел серию телефонных переговоров с главами внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, в ходе которых искал поддержку инициативы Трампа превратить североатлантический альянс в активного игрока на Ближнем Востоке.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"Трамп - давний критик НАТО, военного пакта времен Холодной войны, который обязывает Соединенные Штаты и Канаду защищать Европу от российской агрессии. В 2018 г. он открыто заявил, что НАТО - “несправедливое соглашение” для США, и, как сообщается, несколько раз рассматривал возможность выхода из альянса, называя организацию бессмысленной.Теперь Трамп, явно забыв о недавней критики, предлагает включить в зону ответственности НАТО не только Европу, но и Ближний Восток, надеясь, таким образом, сбалансировать ухудшающиеся отношения с Ираком и угрозу войны с Ираном. Однако, существующие разногласия в трансатлантических отношениях делают совместную миссию натовских стран на Ближнем Востоке довольно сложной задачей, полагает The National Interest.Призыв Трампа к НАТО развернуться на Ближний Восток прозвучал вскоре после убийства США иранского генерал-майора Кассима Сулеймани в Багдаде. На фоне антиамериканских настроений иракский парламент принял решение о выводе из страны всех иностранных войск, в результате чего НАТО приостановила свою учебную миссию по борьбе с ИГИЛ в Ираке. Иран в ответ на убийство Сулеймани пообещал "жесткую месть" и выпустил по американским военным базам в Ираке более десятка ракет 7 января.“У нас есть НАТО и БВ, то есть Ближний Восток. Было бы неплохо альянс переименовать в НАТОБВ, - заявил президент 9 января. - Я умею придумывать новые имена, не так ли? НАТОБВ - очень красиво звучит”.В эти выходные госдепартамент попытался реализовать инициативу Трампа. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Помпео в ходе телефонного разговора “согласились, что НАТО может внести больший вклад в региональную безопасность и борьбу с международным терроризмом”, говорится в совместном заявлении госдепа и штаб-квартиры НАТО.С 9 по 12 января Помпео сделал еще семь звонков в европейские страны или страны, связанные с Ближним Востоком и Ираном. Так, своему канадскому коллеге, министру иностранных дел Франсуа-Филиппу Шампани, Помпео заявил, что “расширение сил НАТО в Ираке” может стать способом “сдерживания агрессивного и дестабилизирующего” влияния Ирана. Шампань, в свою очередь, “указал на необходимость деэскалации напряженности”, говорится в официальном заявлении МИД Канады, в котором, кстати, ничего не говорится о ближневосточной экспансии НАТО. Похожие заявления были опубликованы после телефонных переговоров Помпео с министрами иностранных дел Великобритании, ЕС, Эстонии, Франции и Турции.На прошлой неделе Трамп в очередной раз обратился к европейским странам присоединиться к американской кампании "максимального давления" против Ирана, но европейские союзники подчеркнуто отказываются это делать.Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) снимает международные экономические санкции с Ирана в обмен на возможность инспектировать и регулировать иранскую ядерную программу. Тегеран подписал соглашение с шестью мировыми державами в 2015 г., но Трамп вышел из договора и начал вводить жесткие санкции против иранской экономики в 2018 г.Европейские страны работают над механизмом INSTEX, который позволит Ирану избежать санкций США за “гуманитарную” торговлю. Министр финансов Стив Мнучин 10 января пригрозил ввести вторичные санкции против INSTEX.Иран в ответ снял все “операционные ограничения” на свою ядерную программу. Европейские страны отказываются выходить из соглашения и пытаются убедить Тегеран соблюдать договоренности.“Очень дефектный СВПД истекает в ближайшее время, после чего Иран сможет довольно быстро получить собственное ядерное оружие, - заявил Трамп 8 января. - Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать эту реальность”.Президент предложил шести мировым державам “вместе работать над заключением нового соглашения с Ираном, которое сделает мир более безопасным”.12 января Франция, Великобритания и Германия опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свою приверженность “сохранению режима ядерного нераспространения”.“Мы оставляем за собой право использовать все положения СВПД для его сохранения и решения вопросов, связанных с выполнением Ираном своих обязательств по СВПД, - говорится в заявлении. - Несмотря на все более сложные обстоятельства, мы делаем все, чтобы сохранить соглашение”.На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон повторил свои обязательства в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.