ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      США сохранят импортные пошлины, несмотря на подписание соглашения c Китаем

      14.01 22:59Распечатать

      Фото: Michael Reynolds/EPA-EFE

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Администрация Трампа не будет отменять торговые ограничения в отношении Китая до проведения президентских выборов в США.

      Пошлины США, действующие в настоящий момент в отношении импорта китайских товаров в объеме $360 млрд, могут быть отменены не ранее чем через 10 месяцев с момента подписания "первой фазы" торгового соглашения, которое состоится в среду, 15 января. Пошлины могут быть отменены только при условии выполнения Китаем условия предварительного соглашения.

      Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило агентство Bloomberg. Данный период времени, как отмечается, был выбран для того, чтобы власти США смогли убедиться в выполнении соглашения со стороны КНР. При этом, как отмечается, временные параметры отмены пошлин не будут прописаны в самом документе.

      Стоит добавить, что торговая война, которую президент США Дональд Трамп начал против Китая, а также целого ряда других стран, фактически была одним из элементов его предвыборных обещаний, когда он заявлял, что "сделает Америку снова великой".

      Вполне вероятно, что в ходе уже начавшейся предвыборной кампании Трамп будет стараться отмечать подписание соглашения с Китаем, как и прогнозировали эксперты, в качестве некоей "победы" над Китаем.

      Привязка по срокам отмены импортных пошлин против Китая к периоду президентских выборов в США в этом плане только подтверждает, что внешняя политика США как в торговой, так и в геополитической сферах все больше определяется внутренними факторами.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, торговое соглашение, Дональд Трамп, импортные пошлины

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить