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      Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая

      22:10Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Мировые рынки растут на фоне надежд на торговое перемирие между Китаем и США. Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов. В прессе появляются сообщения об обещании Китая закупить промышленные и сельскохозяйственные товары, энергию и услуги на общую сумму $200 млрд в течение следующих 2 лет.

      Это очень важные обязательства, и многие наблюдатели опасаются, что Китай взвалит на себя неоправданное бремя, если не будет облегчения для экспорта. Кроме того, это может быть нелегко из-за юаня.

      За последние месяцы китайский юань неуклонно растет по отношению к доллару США, он уже достиг отметки 6,88 по отношению к доллару на фоне новостей о ходе торговых переговоров, что компенсировало ослабление на фоне опасений, когда юань достиг отметки 7,20. Однако, как полагают многие, рост юаня является частью сделки, и один из главных вопросов здесь в том, как далеко должен зайти Китай в укреплении своего обменного курса.

      В 1980-х гг. Япония была в положении Китая. Соглашение крупнейших мировых центробанков того времени, Plaza Accord, создало устойчивую тенденцию ослабления американской валюты по отношению ко всем ее основным конкурентам. Но для Японии это было равноценно экономическому самоубийству. Резкое повышение курса валюты превратило Японию в зомби-экономику и поставило реакцию валютного рынка на кризис с ног на голову.

      Сейчас во время экономического спада японская иена растет во время экономического спада, что еще больше подрывает экономику, ориентированную на экспорт. Высокий обменный курс обрушил инфляцию, которая нельзя восстановить даже ультрамягкой монетарной политикой ЦБ.

      Однако тогда Япония политически гораздо больше зависела от США, чем Китай сейчас. Это дает возможность китайским рынкам расти вместе с юанем, а не падать в ответ на его рост. Более того, позитивный фон, в том числе рост взаимной торговли между двумя крупнейшими экономиками и повышение курса китайской валюты, позволяют мировым рынкам поддерживать спрос на риски в ожидании дальнейшей деэскалации торговых споров.

      Стоит внимательно следить за динамикой валютного рынка, которая может стать важным показателем будущих экономических тенденций и задавать тон торговым площадкам. Пока наблюдается относительно осторожная реакция пары австралийского доллара и американского доллара, которая воспринимается как показатель настроений азиатских инвесторов: пара по-прежнему ниже отметки 0,700, находясь около минимумов с 2009 г. Кроме того, пара евро/доллар очень осторожно снижается, предпочитая оставаться в стороне от празднования торгового перемирия. Однако до этого было приятно воспроизводить новости с этого фронта.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, торговая сделка

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