Илон Маск близок к получению опционов на $346 млн

Генеральный директор Tesla Илон Маск близок к получению первого транша опционов на акции на рекордную сумму $346 млн после того как ценные бумаги американского производителя электромобилей выросли более чем вдвое за последние три месяца.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"Акции Tesla в понедельник выросли в цене на 9% до рекордно высокого уровня. Они должны подорожать ещё на 6%, чтобы рыночная стоимость Tesla достигла $100 млрд, а затем обеспечить этот уровень как в среднем за месяц, так и в течение шести месяцев, чтобы можно было инициировать передачу Маску первого из 12 траншей опционов.Сообщается, что Маск уже выполнил задачи по финансовым показателям, что является ещё одним условием для получения опционов.В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, следует из рейтинга газеты The New York Times. При составлении списка учитывались размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями.Зарплата Маска составила всего $55 тыс., тогда как остальная часть суммы — опционы на акции компании. Как указывает издание, вознаграждение главы Tesla выросло на 4 575 310%.Акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании в марте 2018 года. Опцион на $2,6 млрд планировалось перевести бизнесмену 12 траншами в течение десяти лет. При этом, чтобы получить все транши, рыночная стоимость Tesla должна вырасти до $650 млрд. и производитель электромобилей достигнет нескольких целевых показателей по выручке и прибыли.Маск не получает зарплату или денежный бонус, только опционы, которые основаны на рыночной капитализации Tesla и достижении целевых показателей. Потенциальная выплата компании Маску сравнивается с $638 миллионами, полученными основателем Snap Эваном Шпигелем в 2017 году после первичного публичного размещения акций компании социальной сети.Маск превратил Tesla из нишевого автопроизводителя с производственными проблемами в мирового лидера по производству электромобилей, с американскими и китайскими заводами. На прошлой неделе капитализация Tesla впервые превысила стоимость двух крупнейших автопроизводителей США — Ford и General Motors, вместе взятых. Только по итогам торгов 8 января стоимость бумаг Tesla на бирже NASDAQ поднялась почти на 5% (с начала года на 17,6%), в результате ее капитализация составила $88,7 млрд, тогда как стоимость GM составляла около $50 млрд, а Ford — $37 млрд.Стоимость акций Tesla выросла на фоне открытия нового завода в Шанхае и запуска там производства Tesla Model Y, а также в связи с удачными финансовыми результатами по итогам последнего отчетного квартала. Но, несмотря на этот рекорд, Tesla по-прежнему является убыточной компанией: производителю электрокаров так и не удалось получить прибыль в 2019 г.Если брать в расчет не только американских автопроизводителей, то мировое лидерство по капитализации принадлежит японскому концерну Toyota с рыночной стоимость порядка $230 млрд. Среди американских компаний в целом лидером на текущий момент является Apple с капитализацией около $1,3 трлн.Издание Marketwatch отмечает, что номинально нынешняя стоимость Tesla больше той, которой когда-либо достигала Ford. В рекордном для себя 1999 г. компания стоила $80,8 млрд, впрочем, в пересчете на доллары 2020 г. это, по подсчетам Marketwatch, составляет примерно $124 млрд.Впервые Tesla обошла Ford по рыночной капитализации 3 апреля 2017 г., а уже 10 апреля ее стоимость превысила капитализацию GM. В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд) и Volkswagen ($90 млрд).