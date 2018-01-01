Saudi Aramco провела "дополнительное" IPO

Компания Saudi Aramco выпустила на продажу еще 450 млн акций, чтобы привлечь дополнительные $3,8 млрд, говорится в сообщении компании. В результате стоимость и без того беспрецедентного IPO саудовского энергетического гиганта выросла до $29,4 млрд.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"В начале декабря Aramco разместила 3 ​​млрд своих акций на саудовской фондовой бирже (Tadawul) и быстро достигла оценки в $2 трлн, которая была целью крон-принца бин Салмана, когда он решил зарегистрировать миноритарный пакет акций компании.Однако после этого акции упали, был нанесен удар по возобновившейся напряженности между США и Ираном. А это косвенно угрожает безопасности поставок саудовской нефти, благодаря близости королевства к Ирану и взаимной враждебности между двумя крупнейшими странами на среднем Западе.Как отмечает Клэр Даффи из CNN, «вариант перераспределения» обычно используется эмитентами, чтобы не допустить падения акций ниже цены выпуска. Однако это не касается Aramco. Дополнительные акции были распределены между покупателями еще до листинга, они не будут размещены на Tadawul.Несмотря на это, акции упали на 10% с момента включения акций в биржевой список.Наибольшую обеспокоенность среди инвесторов вызывает геополитическая ситуация, но она может измениться, когда истечет период владения, установленный правительством Саудовской Аравии для розничных инвесторов. Период владения необходим, чтобы предотвратить быструю распродажу в тот момент, когда цена акций Aramco поднимется настолько, чтобы принести большую прибыль. По истечении этого периода, спустя 6 месяцев после включения акций в биржевой список, может начаться распродажа.Между тем, некоторые аналитики все еще задаются вопросом, каким образом нефтяной гигант королевства снизит обеспокоенность иностранных инвесторов по поводу прозрачности и риска корпоративного управления, полагая, что власти Саудовской Аравии продолжат призывать к ударам. И все же эти опасения вышли бы на первый план только, если Aramco решит провести международное IPO. К чему оно явно не стремится.