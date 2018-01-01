Saudi Aramco провела "дополнительное" IPO
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США сохранят импортные пошлины, несмотря на подписание соглашения c Китаем
14.01 22:59
Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая
14.01 22:10
Илон Маск близок к получению опционов на $346 млн
14.01 21:48
Новые заказы и поставки самолетов Boeing упали до минимумов с начала века
14.01 21:36
Трамп направляет НАТО на Ближний Восток
14.01 20:36
Банки США зарабатывают только на бумагах
14.01 19:50
Евразийский банк развития предоставит "Беларуськалию" кредиты на $400 млн
14.01 19:10
Сделка на 1 млрд: РЖД первой из ГК купит компьютеры с российскими процессорами
14.01 19:10
Прокуратура Германии выдвинула новые обвинения в адрес работников Volkswagen
14.01 18:40
Петербургская биржа предложит акционерам обсудить IPO в 2023 году
14.01 18:27
Топ-6 трендов, которые определят онлайн-шопинг в новом десятилетии
14.01 18:02
Банкротство компаний в мире в 2020 году вырастет 4-й год подряд
14.01 17:44
Прибыль Citigroup выросла в IV квартале 2019 года сильнее прогноза, акции дорожают
14.01 17:41
Рынок США: инфляция не мешает мягкой монетарной политике
14.01 17:32
Потребительские цены в США умеренно выросли в декабре
14.01 16:58
Россия потратит 120 млн рублей на обучение и развитие чиновников
14.01 16:54
Прибыль американского банка Wells Fargo резко упала в IV квартале 2019 года, акции дешевеют
14.01 16:51
Импорт свинины в Китай вырос до рекордного уровня в 2019 году
14.01 16:42
Власти России ограничат объемы вывоза зерновых из страны
14.01 16:24
Прибыль Delta Air Lines выросла в IV квартале 2019 года сильнее прогноза
14.01 16:21
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Президент Ирана назвал "непростительной ошибкой" обстрел украинского самолета
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Трамп планирует направить еще $7,2 млрд из средств Пентагона на строительство пограничной стены
14.01 15:26
Telegram обязали раскрыть финансовые данные о привлеченных инвестициях в TON
14.01 15:18
Украине придется "порезать" свою ГТС из-за сокращения транзита газа из России
14.01 15:14
Белоруссия не будет платить прежнюю премию российским нефтекомпаниям
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Самая радостная новость для толстяков: ученые нашли способ борьбы с ожирением
14.01 14:26
Moody's прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2020 году на 1,2%
14.01 14:26
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Объем торгов на СПбМТСБ в 2019 году увеличился на 2,2%
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Продажи автомобилей в России снизились после 2-х лет роста и в 2020 году продолжат падение
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Американская Visa покупает сеть Plaid за $5,3 млрд
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ВВП Азербайджана вырос в 2019 году на 2,2%
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Китай не будет манипулировать курсом юаня для ответа в торговой войне
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Мировой спрос на растительные заменители мяса растет, объем рынка увеличится к 2030 году до $100 млрд
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Российские компании в 2019 году впервые разместили облигации на 2,6 трлн рублей
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Apple отказывается взламывать iPhone стрелка с американской авиабазы
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14.01 11:33
Рубрики: Энергетика
Метки: Saudi Aramco
Saudi Aramco провела "дополнительное" IPO
00:19
Украине придется "порезать" свою ГТС из-за сокращения транзита газа из России
14.01 15:14
"ЛУКОЙЛ" следует стратегии повышения акционерной стоимости
14.01 13:09
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Индия договаривается с Россией и Монголией о поставках угля
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Китайская CNOOC планирует нарастить добычу углеводородов в 2020 году
13.01 18:36
Румыния с 2013 года строит 120 км газопровода в Молдавию. Ввод в строй намечен на 2021 год
13.01 16:04
Россия и Белоруссия пока не договорились о тарифах на транзит российской нефти
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Доход Сербии от транзита российского газа составит $185 млн в год
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