В России растет рынок нелегального табака

Сигарет в стране производят все меньше, а сырья импортируют все больше.

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Москва, 15 января - "Вести.Экономика""Несмотря на сокращение производства готовой табачной продукции, это может указывать на рост нелегального производства внутри страны. Теневой рынок сигарет после введения маркировки также вряд ли существенно сократился, так как во многих точках мелкой розничной торговли сигареты продаются только за наличный расчет без выдачи чека", - пояснила РИА Новости замглавы департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра правительства РФ Елена Разумова.Согласно данным Росстата, в январе-ноябре 2019 года в России произвели 211,4 млн штук сигарет. Показатель на 10,8% меньше результатов аналогичного периода 2018 года. Однако импорт табачного сырья вырос на 8,3%.Елена Разумова добавила, что однозначно сказать, снижается ли в России спрос на сигареты нельзя. "С одной стороны, официальные отгрузки сигарет с российских заводов действительно сокращаются, а также появляются альтернативные формы курительных или некурительных никотинсодержащих продуктов. Доступность мест для курения также снизилась, поэтому потребление традиционных сигарет неизбежно снижается", - объяснила представитель АЦ.Данные же Росстата говорят о том, что доля курильщиков среди населения снижается медленнее, чем сокращается производство самих сигарет. Так в 2011 году доля курящего населения старше 15 лет составляла 31,1%, в 2014 году - 27,6%, а в 2016 году - 29,1%. По итогам же 2018 года показатель снизился до 27,2%. А вот динамика сокращения выпуска сигарет и папирос таких колебаний не демонстрировала: с 2011 по 2018 годы показатель сократился на 35%."Импорт готовых сигарет в 2019 году упал из-за введения маркировки табачной продукции на российском рынке, а зарубежные (преимущественно европейские) производители не готовы устанавливать требуемое для маркировки оборудование на свои заводы, однако доля импортных сигарет на российском рынке в 2018 году была всего 2%", - резюмировала Елена Разумова.