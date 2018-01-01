В США в 2019 году было выдано рекордное количество патентов на изобретения и продукты

Лидером по количеству полученных грантов стала американская IBM, на втором месте - южнокорейская Samsung.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"В 2019 году выдача патентов США достигла рекордного уровня в 333 530 штук. Это на 15% больше, чем годом ранее.Лидером рейтинга от крупнейшей мировой платформы патентных данных IFI Claims Patent Services стала корпорация IBM, получившая в 2019 году 9 262 грантов. Это на 2% больше, чем годом ранее. Американский гигант возглавляет патентный рейтинг уже 27 лет.Samsung Electronics заняла второе место, сообщает агентство Yonhap. Крупнейший в мире производитель смартфонов и микросхем памяти получил 20117 американских патентов - на 11% больше, чем годом ранее.На третьем месте - Canon с 3548 грантами. В пятерку лидеров также вошли Microsoft с 3081 патентами и Intel с 3020.LG Electronics, второй южнокорейский титан в мире электроники, получила 2 805 патентов, что обеспечило корпорации 6 место в рейтинге. По сравнению с прошлым годом компания сместилась вниз на одно место.Если разбирать распределение патентов по странам, то наибольшая их доля приходится на США - 49%, на втором месте - Япония с 16%, на третьем - Южная Корея с 7%, а на четвертом - Китай, чья доля составила 5%.При этом по количеству активных патентов на первом месте все-таки корейский гигант: у Samsung Electronics их 76 638. А вот IBM лишь на втором месте с 37 304 патентами. У Canon 35 724 активных патентов. Активные патенты - это документы, касающиеся одних и тех же изобретений в нескольких странах. Ими измеряется размер глобального портфеля патентовладельца.