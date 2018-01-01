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      США начнет сокращать операции репо. Но это не навредит рынкам

      07:11Распечатать

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика" ФРС вскоре начнет сокращать объем предоставляемой ликвидности через операции репо, однако балансовый счет продолжит расти, обеспечивая дальнейшую накачку рынков свежими деньгами.

      Поскольку все без исключения эксперты признают, что репо ФРС совместно с программой QE4 стали главной причиной чудесного роста фондового рынка с начала последнего квартала 2019 года, трейдеры накануне с нетерпением ждали публикации графика проведения очередных операций ФРС.

      ФРС, как и обещала, будет теперь постепенно сокращать впрыск ликвидности. Уже в феврале объем для каждого срока будет снижен на $5 миллиардов.

      Объем операций овернайт, правда, сохранится в прежнем объеме.

      Таким образом, Федрезерв незначительно снизит объем предоставляемой ликвидности - всего на $20 миллиардов за февраль. Кроме того, фактически ликвидность даже увеличится, поскольку небольшое сокращение операций репо будет полностью компенсировано операциями на открытом рынке, то есть QE, которую сама ФРС отказывается так называть. Иными словами, Федрезерв продолжает наращивать свой баланс до бесконечности.

      Изначально предполагалось, и Федеральная резервная система преподносила это именно так, что аукционы репо будут временной мерой, призванной успокоить этот рынок. Однако с каждым днем мы видим возрастающую зависимость от денег регулятора.

      В какой-то момент казалось, что банки уже насытились, но в последние дни можно видеть, как спрос на ликвидность от ФРС возрастает.

      Яркое тому подтверждение - прошедший накануне аукцион. Спрос на двухнедельное репо оказался самым высоким с 16 декабря.

      Высокий спрос наблюдался и в ходе аукциона овернайт. А суммарный объем предоставленной ликвидности составил $82 миллиарда

      Очевидно, в финансовой системе по-прежнему что-то не так, ведь в последнее время операции репо были даже больше, чем в конце года. Так, в конце 2019 ФРС влила через репо в рынок $255,95 миллиардов, а за прошлую неделю $258,9 миллиардов.

      Zerohedge

      Федрезерв находится в ловушке. Чтобы отучить рынок от этих операций, похоже, придется допустить болезненное падение рынков. Но пока не понятно когда это произойдет.

      Рубрики: Акции, Облигации, ЦБ мира

      Метки: ФРС, QE, ликвидность, рынки, Федрезерв, репо

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