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      Минфин возвращается на рынок ОФЗ

      06:38Распечатать

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика" Министерство финансов РФ сегодня проведет первые в этом году аукционы по продаже облигаций федерального займа. Стоит ли ждать высокого спроса?

      Минфин вернется к инвесторам локального долгового рынка с предложением cамых длинных облигаций федерального займа в комбинации со среднесрочными нотами.

      Состоятся аукционы ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года и семилетних ОФЗ 26232 без лимита на объем размещения, пишет Bloomberg.

      Ведомство в этом квартале cделает упор на среднесрочные и долгосрочные бумаги в рамках плана.

      Ранее ведомство объявило, что планирует занять в I квартале на внутреннем рынке 600 миллиардов рублей, что на треть больше, чем год назад.

      За четыре недели перерыва в аукционах рынки продемонстрировали существенный рост, рубль укрепился, а инфляция снизилась, в то время как весь спрос инвесторов на ОФЗ предъявлялся на вторичном рынке, рассказал Bloomberg главный портфельный менеджер Ronin Trust в Москве Иван Гуминов.

      "Можно ожидать, что спрос на первичном аукционе будет высоким, - сказал он. - Учитывая масштабный рост котировок в последние недели, даже если Минфин даст небольшую премию по доходности, для него это будет выгодная сделка по сравнению с декабрьскими аукционами".

      По оценке Гуминова, доходность по цене отсечения на первом аукционе может составить около 6,40% годовых, а на втором - 6,12%. Доходность ОФЗ 26230 на вторичном рынке составляет 6,39%, а ОФЗ 26232 - 6,10%.

      Макроэкономические итоги недели Алексей Бобровский подводит вместе с экспертом Олегом Богдановым в программе "Верным курсом" на YouTube-канале.

      Еще раз стоит отметить, что на вторичном рынке облигации федерального займа в последнее время демонстрируют завидную динамику. Сводный индекс гособлигаций РФ обновил исторический максимум, а внутридневной рост в понедельник стал максимальным с весны прошлого года.

      На этом фоне активно укреплялся рубль. В первые торговые дни года национальная валюта буквально сносила все на своем пути.

      В последние дни, правда, рубль прекратил укрепление и даже начал слабеть. Ранее "Вести. Экономики" писали, что одним из факторов стал Минфин, который увеличивает покупки валюты почти в два раза.

      Рубрики: Облигации, Правительство, Парламент

      Метки: Россия, облигации, рубль, Минфин, ОФЗ, аукционы

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