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      Космические компании привлекли рекордные частные инвестиции в 2019 году

      04:04Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика" По информации Space Angels 198 сделок принесли $5,8 млрд.

      Фото: nskumar1968

      Негосударственные космические компании переходят “от концепции к масштабным действиям”, отмечают в инвесткомпании Space Angels, оценивший объем привлеченных в 2019 году инвестиций. По данным экспертов, 198 сделок с частными фондами принесли покорителям космического пространства (пока будущим) рекордные $5,8 млрд. В 2017 году показатель составил $5,1 млрд, отмечает CNBC.

      При этом эксперты Space Angels указывают на стабильно растущую “зрелость” космических компаний и рост процента сделок на более поздних сроках развития на 75% по сравнению с прошлым годом.

      Что касается инвесторов, то их аналитики делят на 3 группы: корпоративный, венчурныйи индивидуальный капитал ( бизнес-ангелы). Доля каждого составляет треть от общего объема вложений в 2019 году.

      В числе наиболее заметных раундов финансирования привлечение Relativity Space $140 млн. По мнению экспертов - для компании эти деньги открывают путь от стартапа к первому запуску. Как отметил генеральный директор Space Angels Чед Андерсон, данная ситуация - отражение десятилетнего сдвига в отрасли, когда молодые компании берут на себя все больше ответственности и стимулируют инновации на рынке, где долгое время доминировали правительственные подрядчики.

      “Эти компании постепенно переходят от концепции к масштабу”, - отметил Андерсон, - “Все компании, которые находятся в космосе за последние 10 лет, являются новыми. Все они преодолели определенные стадии в течение этого времени и сейчас мы видим, как они “заканчивают обучение”. Отмечу, что этот момент в венчурном инвестировании крайне важен”.

      По данным Space Angels, с 2009 года космические компании получили в общей сложности около $26 млрд инвестиций.

      Конечно, львиная доля инвестиций пришлась в прошлом году на крупнейшие частные компании: SpaceX, Blue Origin и OneWeb. Они получили миллиарды. Но сделки на ранних этапах составили 72% от общего количества. Как пояснил Андерсон, устойчивый рост как в верхней, так и в нижней части “воронки” финансирования является ключом к здоровому росту в космической экономике.

      “Если бы все ограничивалось лишь крупными сделками, это было бы тревожно”, - заявил эксперт, - “Именно поэтому мы так внимательно следим за тем, что происходит в нижней части воронки”.

      Инвестиции также растут за пределами США: по данным Space Angels, в прошлом году неамериканское финансирование удвоилось. Лидером в этом отношении остается Китай, на который приходится 34% частного финансирования, выделенного космическим компаниям в четвертом квартале.

      Чего ждать от 2020 года?

      Космическая экономика становится все более привлекательной для инвесторов, тем более, что многие частные компании уверенно движутся в направлении публичного рынка.

      Как отметил Чед Андерсон, в 2020 году стоит даже ожидать IPO нескольких космических компаний, созданных в течение последних десяти лет. При этом эксперт предупредил, что стоит извлечь определенные уроки из IPO технологических компаний, проведенных в 2019 году.

      “Публичные рынки хотят видеть, что вы приносите прибыль, а не только то, что вы можете увеличить выручку”, - отметил Андерсон.

      Рубрики: США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, Китай, IPO, SpaceX, OneWeb, Blue Origin, Space Angels, Relativity Space, сделки на ранних этапах, космические компании

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