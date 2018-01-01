США опровергли информацию о привязке тарифов к выборам президента

Администрация Дональда Трампа не собирается отменять торговые ограничения в отношении Китая до проведения президентских выборов в США, об этом сообщило агентство Bloomberg. Однако в Минфине поспешили опровергнуть эту информацию.

Стивен Мнучин "Мы хотим внести ясность. Полное соглашение опубликуют 15 января. Никаких других договорённостей сейчас нет. Единственное, что не подлежит раскрытию - это информация о товарах, которые будет покупать Китай. Мы считаем, что некоторым рынкам эти данные не принесут пользу. Новые пошлины останутся в силе до тех пор, пока не будет заключена вторая часть сделки. Если президент сможет быстро договориться по ней, он сразу же рассмотрит вопрос о дальнейшем снижении пошлин. Если нет, то - снижения не будет. Так что тут нет никакой связи с выборами или чем-то ещё."

Соединенные Штаты больше не считают, что Китай злонамеренно манипулирует курсом юаня. КНР исключили из списка государств, которые, по мнению американского Минфина, специально удешевляют валюту, чтобы помочь своим экспортерам.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"Пошлины, действующие в настоящий момент в отношении импорта китайских товаров в объёме $360 миллиардов, могут быть отменены не ранее чем через 10 месяцев с момента подписания "первой фазы" торгового соглашения, которое состоится сегодня, писало агенство Bloomberg.Вместе с тем, министр финансов Стивен Мнучин поспешил опровергнуть эту информацию, выступая перед журналистами, заявил, что отмена пошлин может быть рассмотрена в случае достижения соглашения о второй фазе сделки.Добавим, детали предстоящего соглашения будут представлены сегодня в ходе специальной церемонии. На рынке циркулирует множество слухов, однако официальной информации о деталях этой сделки до сих пор не поступало.Тем не менее, как сообщает агенство Reuters, Китай в следующие два года будет обязан увеличить закупки сельскохозяйственной продукции на $32 миллиарда, на $50 миллиардов - энергоносителей и на $80 миллиардов промышленной продукции.В частности, в ближайшие два года предусмотрено увеличение закупок Китаем американских, автомобилей, медицинского оборудования и самолетов.Впрочем, по мнению опрошенных агентством аналитиков, выполнение таких условий сделки мало реалистично.В конце 2019 года Пекин и Вашингтон достигли договоренности о перемирии в торговой войне. Позднее США подтвердили, что первую часть сделки с Китаем планируется подписать в январе 2020 года, после чего начнутся переговоры по второй части соглашения. Для подписания документа в Вашингтон прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.Рынки очень долго ждали прекращения торговой войны, поэтому достижение договоренностей по первой части сделки встретили с оптимизмом. К тому же, настроения инвесторов поддержали мировые ЦБ и в частности ФРС, которые активно снабжают финансовую систему свежей ликвидностью.Как итог, фондовые индексы США многократно обновили свои исторические максимумы. Покупки наблюдаются и на развивающихся рынках, так индекс Мосбиржи обновляли свои рекорды шесть сессий подряд.Очевидно, сегодня все внимание участников торгов будет приковано как раз к деталям достигнутого соглашения между США и Китаем. Нельзя исключать, что по рынку прокатится волна разочарования и начнется фиксация прибыли.С другой стороны, как отметил Мнучин, информация об увеличении закупок товаров со стороны КНР раскрыта не будет. Быть может, американским властям просто нечем похвастаться, и в реальности они не смогли добиться существенного успеха в переговорном процессе.Впрочем, возможно, есть и другие причины, по которым детали будут держаться в секрете.