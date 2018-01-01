Топ-10 самых дорогих особняков, выставленных на продажу

Многие мечтают жить в большом, просторном доме. Но сколько мы готовы заплатить за исполнение такой мечты? Конечно, богатые люди имеют больше возможностей приобрести такой дом, который им нравится.

10. Лондонский особняк Петры Экклстоун Фото:robbreport.com/Savills UK Цена : $130 млн



Петра Экклстоун - богатая наследница, младшая дочь британского миллиардера Берни Экклстоуна, руководителя Формулы-1. Она выставила на продажу лондонский особняк Sloane House за 130 млн долларов.



Дом имеет 14 спальных комнат. По слухам, Петра заплатила 85 млн долларов за покупку дома у его бывшего владельца лорда Бэмфорда, который, в свою очередь, потратил около 33 млн долларов на реконструкцию дома, включающую создание огромного бассейна. : $130 млнПетра Экклстоун - богатая наследница, младшая дочь британского миллиардера Берни Экклстоуна, руководителя Формулы-1. Она выставила на продажу лондонский особняк Sloane House за 130 млн долларов.Дом имеет 14 спальных комнат. По слухам, Петра заплатила 85 млн долларов за покупку дома у его бывшего владельца лорда Бэмфорда, который, в свою очередь, потратил около 33 млн долларов на реконструкцию дома, включающую создание огромного бассейна.

9. Особняк Gemini, штат Флорида, США Фото:robbreport.com/Sotheby’s International Цена : $137.5 млн



Это место многие считают одним из самых роскошных пляжных домов всех времен. Джемини находится в муниципалитете Манапалан, штат Флорида, и главная спальня в здании занимает целых 557 квадратных метров, в то время как площадь всего особняка составляет около 5850 квадратных метров.



В Джемини 33 спальни, профессиональная площадка для гольфа, домик на дереве и целых 47 ванных комнат. : $137.5 млнЭто место многие считают одним из самых роскошных пляжных домов всех времен. Джемини находится в муниципалитете Манапалан, штат Флорида, и главная спальня в здании занимает целых 557 квадратных метров, в то время как площадь всего особняка составляет около 5850 квадратных метров.В Джемини 33 спальни, профессиональная площадка для гольфа, домик на дереве и целых 47 ванных комнат.

8. 90 Jule Pond Drive, Southampton, Нью-Йорк, США Фото:robbreport.com/Sotheby’s International Цена : $145 млн



Генри Форд II купил этот комплекс на берегу океана на Джул-Понд-Драйв ещё в 1960 году. В дополнении к его великолепной 6,4 километровой набережной (все еще самой большой береговой линии во всем Хэмптоне) поместье также находится в уединении, благодаря наличию водного канала Понд на западе и бухты Мекокс на востоке.



Территория комплекса – около 17 га. Главная резиденция представляет собой дом площадью 1800 квадратных метров, отремонтированный в 2008 году, который может похвастаться гостиной 14 метров в длину и 12 спальнями.



На обширной территории есть теннисный корт, бассейн и домик у бассейна, два поля для гольфа.



Нынешний владелец - портфельный менеджер Бренда Эрл, бывший партнер акционерного фонда Zweig-Dimenna. Она приобрела поместье в 2002 году. : $145 млнГенри Форд II купил этот комплекс на берегу океана на Джул-Понд-Драйв ещё в 1960 году. В дополнении к его великолепной 6,4 километровой набережной (все еще самой большой береговой линии во всем Хэмптоне) поместье также находится в уединении, благодаря наличию водного канала Понд на западе и бухты Мекокс на востоке.Территория комплекса – около 17 га. Главная резиденция представляет собой дом площадью 1800 квадратных метров, отремонтированный в 2008 году, который может похвастаться гостиной 14 метров в длину и 12 спальнями.На обширной территории есть теннисный корт, бассейн и домик у бассейна, два поля для гольфа.Нынешний владелец - портфельный менеджер Бренда Эрл, бывший партнер акционерного фонда Zweig-Dimenna. Она приобрела поместье в 2002 году.

7. Villa Firenze, Беверли Парк, Калифорния, США Фото:robbreport.com/Hilton & Hyland Цена : $165 млн



Вилла была выставлена на продажу два года назад, и до сих пор не нашла покупателя. Вилла расположена в Беверли-Парк и принадлежит американскому миллиардеры Стивену Удвар-Хейзи, главе лизинговой компании Air Lease Corporation.



Вилла оформлена в стиле итальянских дворцов, имеет также несколько гостевых домов, бассейн, теннисный корт и т.д. : $165 млнВилла была выставлена на продажу два года назад, и до сих пор не нашла покупателя. Вилла расположена в Беверли-Парк и принадлежит американскому миллиардеры Стивену Удвар-Хейзи, главе лизинговой компании Air Lease Corporation.Вилла оформлена в стиле итальянских дворцов, имеет также несколько гостевых домов, бассейн, теннисный корт и т.д.

6. Casa Encantada, Калифорния, США Фото:robbreport.com/Hilton & Hyland Цена : $225 млн



Этот особняк имеет 60 спален и принадлежит финансисту Гэри Виннику, который возглавляет компанию Global Crossing, работающую в области установки оптоволоконного кабеля.



В 2000 году Винник приобрел этот дом за 94 млн долларов. С тех пор он немало вложил в реконструкцию дома, который был построен в 30-е годы 20 века. : $225 млнЭтот особняк имеет 60 спален и принадлежит финансисту Гэри Виннику, который возглавляет компанию Global Crossing, работающую в области установки оптоволоконного кабеля.В 2000 году Винник приобрел этот дом за 94 млн долларов. С тех пор он немало вложил в реконструкцию дома, который был построен в 30-е годы 20 века.

5. Mesa Vista Ranch, Техас, США Фото:robbreport.com/Mesa Vista Ranch Цена : $250 млн



Поместье Mesa Vista, расположенное к северо-востоку от Амарилло в штате Техас, купил в далеком 1971 году Томас Бун Пикенс — нефтяник, бизнесмен и щедрый филантроп. Тогда на территории площадью 28 000 га стояла одна ветхая лачуга.



На преображение ранчо ушло 46 лет и $ 10 миллионов: Пикенс высадил 20 000 деревьев, украсил ландшафт 20 искусственными озерами и ручьями общей протяженностью в 32 километра, а вместо лачуги отстроил сразу несколько домов. : $250 млнПоместье Mesa Vista, расположенное к северо-востоку от Амарилло в штате Техас, купил в далеком 1971 году Томас Бун Пикенс — нефтяник, бизнесмен и щедрый филантроп. Тогда на территории площадью 28 000 га стояла одна ветхая лачуга.На преображение ранчо ушло 46 лет и $ 10 миллионов: Пикенс высадил 20 000 деревьев, украсил ландшафт 20 искусственными озерами и ручьями общей протяженностью в 32 километра, а вместо лачуги отстроил сразу несколько домов.

4. Gateways Canyons, Колорадо, США Фото:robbreport.com/Jade Mills Estates Цена : $279 млн



Основатель телевизионного канала Discovery Джон Хендрикс выставил свой дом на продажу. Гигантское поместье площадью 2800 гектаров находится сразу в двух штатах США: часть в Колорадо, а часть - в Юте.



Помимо главного дома площадью более 2000 квадратных метров имение состоит из огромных открытых вольеров для лошадей и бизонов, небольшого аэродрома с летным полем, посадочной площадки для вертолетов и собственной обсерватории.



До ранчо добраться сложновато. Это можно сделать на вертолете, либо, если нет личного самолета, долететь на самолете авиакомпаний до ближайшего аэропорта, а оттуда за 55 минут доехать на автомобиле.



В четырехэтажном доме, естественно, есть лифт, а не только лестницы.



В здании восемь спален и восемь ванных комнат. Кроме других необходимых для роскошной жизни помещений в особняке есть: домашний кинотеатр, билльярдная и большой бассейн.



Хендрикс купил ранчо в 1995 году. : $279 млнОснователь телевизионного канала Discovery Джон Хендрикс выставил свой дом на продажу. Гигантское поместье площадью 2800 гектаров находится сразу в двух штатах США: часть в Колорадо, а часть - в Юте.Помимо главного дома площадью более 2000 квадратных метров имение состоит из огромных открытых вольеров для лошадей и бизонов, небольшого аэродрома с летным полем, посадочной площадки для вертолетов и собственной обсерватории.До ранчо добраться сложновато. Это можно сделать на вертолете, либо, если нет личного самолета, долететь на самолете авиакомпаний до ближайшего аэропорта, а оттуда за 55 минут доехать на автомобиле.В четырехэтажном доме, естественно, есть лифт, а не только лестницы.В здании восемь спален и восемь ванных комнат. Кроме других необходимых для роскошной жизни помещений в особняке есть: домашний кинотеатр, билльярдная и большой бассейн.Хендрикс купил ранчо в 1995 году.

3. Дворец пузырьков, Франция Фото:robbreport.com/Christie’s International Цена : $390 млн



Пузырьковый дом напоминает сказочное сооружение из мультфильма про Флинстоунов. Сооружение создано из скопления шарообразных составляющих с круглыми дверями и окнами. Цвет дома – терракотовый.



Принадлежит дом известному модельеру Пьеру Кардену. Здесь есть все атрибуты роскошной жизни, в том числе бассейн и театр на полтысячи зрителей. Площадь дома – 1,2 тыс. кв. м. : $390 млнПузырьковый дом напоминает сказочное сооружение из мультфильма про Флинстоунов. Сооружение создано из скопления шарообразных составляющих с круглыми дверями и окнами. Цвет дома – терракотовый.Принадлежит дом известному модельеру Пьеру Кардену. Здесь есть все атрибуты роскошной жизни, в том числе бассейн и театр на полтысячи зрителей. Площадь дома – 1,2 тыс. кв. м.

2. 24 Middle Gap Road, Гонконг Фото:robbreport.com/Executive Homes HK Цена : $447 млн



Этот дом находится в Гонконге. Здесь очень высокая плотность населения, поэтому цены на землю – заоблачные. По стоимости 1 кв. м. земли в Гонконге уступает только княжеству Монако.



Один из самых дорогих домов в мире находится на вершине горы Виктория – это и сказывается на его стоимости. С точки зрения архитектуры и убранства, в здании нет ничего особенного. Выглядит дом просто, главное его достоинство – месторасположение.



В доме только 2 этажа, всего несколько комнат и бассейн. Дом площадью 16,3 тыс. кв. м расположен на участке 15 соток. Особняк построен в 1991 г. : $447 млнЭтот дом находится в Гонконге. Здесь очень высокая плотность населения, поэтому цены на землю – заоблачные. По стоимости 1 кв. м. земли в Гонконге уступает только княжеству Монако.Один из самых дорогих домов в мире находится на вершине горы Виктория – это и сказывается на его стоимости. С точки зрения архитектуры и убранства, в здании нет ничего особенного. Выглядит дом просто, главное его достоинство – месторасположение.В доме только 2 этажа, всего несколько комнат и бассейн. Дом площадью 16,3 тыс. кв. м расположен на участке 15 соток. Особняк построен в 1991 г.

1. The ONE, Калифорния, США Фото:robbreport.com/Paul McClean Цена : $500 млн



Район Бель-Эйр является одним из самых дорогих для жизни, да и стоимость недвижимости здесь высока. Но рекордсменом стал особняк The ONE стоимостью полмиллиарда долларов.



Здесь расположено 20 спален, из каждой из которых открывается потрясающий вид на окрестности.



На строительство особняка ушло семь лет, и в настоящий момент особняк находится на стадии завершения.



Кроме того, здесь расположены 30 ванных комнат, гараж на 30 автомобилей, пять бассейнов, кинотеатр на 36 мест, ночной клуб и другие атрибуты богатой жизни. : $500 млнРайон Бель-Эйр является одним из самых дорогих для жизни, да и стоимость недвижимости здесь высока. Но рекордсменом стал особняк The ONE стоимостью полмиллиарда долларов.Здесь расположено 20 спален, из каждой из которых открывается потрясающий вид на окрестности.На строительство особняка ушло семь лет, и в настоящий момент особняк находится на стадии завершения.Кроме того, здесь расположены 30 ванных комнат, гараж на 30 автомобилей, пять бассейнов, кинотеатр на 36 мест, ночной клуб и другие атрибуты богатой жизни.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих домах в мире.