Ученые предупредили о приближении "Ледникового периода" в миниатюре

2020 год будет ознаменован самой низкой солнечной активностью за 200 лет.

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Москва, 15 января - "Вести.Экономика"На 2020 год может прийтись минимум 11-летнего солнечного цикла, в результате чего в ближайшие годы на Земле может наступить мини-вариант Ледникового периода, сообщает ZeroHedge со ссылкой на данные, опубликованные в Interesting Enginiring.В NASA сообщают, что в 2020 году солнечная активность может стать самой низкой за 200 лет. Об этом свидетельствуют не только наблюдения за светилом, но и погодные явления в разных регионах планеты. Так 20 декабря 2019 года в Исландии наблюдали одну из сильнейших в истории снежных бурь. Так называемый “Шторм десятилетия” сопровождался ветром со скоростью 100 миль в час (161 км/ч), при этом одна метеостанция сообщала о порывах до 149 миль в час (240 км/ч). Погода в Исландии, Европе и Северной Америке исторически связана с активностью на Солнце.Порадовать минимальная солнечная активность может, разве что тех, кто смотрит в телескопы: “космическая погода” будет идеальной для наблюдений. А вот другим жителям планеты стоит приготовиться к различным неожиданностям, и не факт, что приятным отмечают в Interesting Enginiring.“Солнечный цикл - это периодическое 11-летнее колебание магнитного поля Солнца, во время которого его северный и южный полюсы меняются местами. Это оказывает огромное влияние на количество и размер солнечных пятен, уровень солнечной радиации и выбросы, состоящие из вспышек и корональных петель”, - поясняет издание.Говоря же о неожиданностях, издание отмечает, что в моменты, когда когда солнечная активность становится действительно низкой, может наступать “ледниковый период в миниатюре”. Так период между 1645 и 1715 годами был отмечен длительным минимумом активности, что соответствовало спаду температур в Европе и Северной Америке. Названный в честь астрономов Эдварда Маундера и его жены Энни Рассел Маундер, этот период стал известен как Минимум Маундера. Он также известен как “Маленький ледниковый период”.Прогнозы для нынешнего солнечного цикла от Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) , NASA и Международного общества изучения солнечной энергии (ISES), говорят о глубоком минимуме и максимуме, которые придутся на 2023 и 2026 годы. В этот период на Солнце может появиться от 95 до 130 пятен.