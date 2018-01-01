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      Больно будет: полицию Гонконга могут вооружить электрошокерами

      06:02Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика" Власти особого административного района Китая всерьез задумались о том, чтобы обеспечить правоохранителей оружием, способным обездвижить подозреваемых.

      Фото: JEROME FAVRE/ EPA-EFE

      По информации South China Morning Post, руководство гонконгской полиции рассматривает вариант вооружения своих сотрудников электрошокерами и сетями для разгона демонстраций. Издание отмечает, что власти считают необходимым дать правоохранителям оружие, способное обездвижить подозреваемых.

      При этом, как отмечают эксперты, опрошенные порталом, шокеры рассматриваются, как более безвредная альтернатива огнестрельному оружию. По словам собеседников издания, рассматривался и такой вариант. Однако правозащитники указывают, что в случае с шокерами нанесение серьезного ущерба все-таки возможно: жертва может умереть от сердечного приступа.

      Однако собеседники South China Morning Post указывают на то, что полицейским необходима более эффективная экипировка. “Цель властей в том, чтобы расширить варианты применения силы, но не увеличить уровень ее воздействия, то есть, обойтись без смертоносного оружия”, - поясняет один из собеседников Post из полиции на условиях анонимности.

      “Это принесет пользу как офицерам, так и подозреваемым: чем дольше подозреваемый сопротивляется или борется “во время ареста”, тем выше вероятность того, что мы оба пострадаем”, - добавил источник.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Гонконг, полиция, электрошокер, массовые протесты, огнестрельное оружие

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