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      10 популярных городов России для зимнего отдыха в 2020 году

      06:50Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города для путешествий зимой-2020.

      По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в январе и феврале 2020 года на период от 2 до 4,8 ночи и тратят на аренду жилья от 1,9 до 8 тысячи рублей в сутки.

      Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 января по 29 февраля 2020 года.

      1. Ялта — 2558,6 рублей / 4 ночи

      Ялта — курорт и порт на Южном берегу Крыма. Жители города не зря называют Ялту огромным музеем под открытым небом, в самой же Ялте достопримечательностью является в первую очередь сам город.

      Созданный как место отдыха русского дворянства город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединенных между собой более поздней застройкой.

      2. Севастополь — 2346,7 рублей / 3,2 ночи

      Севастополь — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря.

      В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.

      Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военного туризма в городе. Большой привлекательностью отличаются военно-исторические реконструкции.

      3. Сочи — 2356 рублей / 4,8 ночи

      Сочи — крупнейший курортный город России, важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр черноморского побережья России.

      Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц (в том числе 42 новых отеля под управлением 12 ведущих мировых гостиничных сетей, в том числе Swissotel, Rezidor, Hyatt, Accor, Marriott, Rixos и др.).

      Горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.

      Самая дорогая аренда на новогодние каникулы на горнолыжных курортах "Роза Хутор", "Горная Карусель" в "Горки Город" и "Газпром" в Красной Поляне в Краснодарском крае.

      4. Санкт-Петербург — 3029,2 рублей / 4,2 ночи

      Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

      Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.

      5. Москва — 4898,2 рублей / 2,4 ночи

      Москва — популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

      Москва — крупный культурный и туристический центр Европы и мира, московский регион имеет один из богатейших в России историко-культурных потенциалов.

      В Москве много интересных мест — это как различные историко-культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная инфраструктура.

      6. Геленджик — 1871,5 рублей / 3,9 ночи

      Геленджик — город на юге России, в Краснодарском крае. Крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа.

      Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяженность пляжей составляет 20 423 м.

      В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною 1 тыс. м и площадью 5,5 га.

      7. Казань — 3664,4 рублей / 2,6 ночи

      Казань является одним из крупнейших культурных центров России, сохраняя классические достижения, а также способствуя развитию современных, авангардных направлений во многих областях культуры.

      Столицу Татарстана традиционно называют мультикультурной, подразумевая взаимовыгодное обогащение мирно сосуществующих русской и татарской культур.

      При поддержке ЮНЕСКО в Казани был создан первый в мире Институт культуры мира.

      8. Петрозаводск — 8000 рублей / 3,8 ночи

      Петрозаводск – старинный город на северо-западе России. В городе и его окрестностях можно увидеть много памятников истории и культуры, этот край озер и лесов всегда привлекал путешественников.

      За последние десятилетия Петрозаводск приобрел славу крупнейшего туристического центра Карелии, претендующего на достойное место и среди центров международного туризма.

      Из Петрозаводска начинаются путешествия на многочисленные острова Онеги и Ладоги, к знаменитым древним карельским монастырям и скитам, туры в национальные заповедники.

      Карелия привлекает туристов прежде всего экологически чистой природой, малой плотностью населения и конкурентоспособными ценами.

      В зимнее время в Карелии есть возможность заниматься всеми видами лыжного спорта, принять участие в сафари на собачьих или оленьих упряжках, совершить путешествие на снегоходах.

      С января 2012 г. проходит международная гонка на собачьих упряжках "По земле Сампо". Развивается конный туризм.

      9. Красноярск — 2532,5 рублей / 2 ночи

      Красноярские "Столбы" — визитная карточка города, номинирован на звание объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часовня Параскевы Пятницы — символ Красноярска, памятник архитектуры и истории (изображена на десятирублевой купюре России).

      Город разделен на две части Енисеем; его левобережная часть находится в Западной Сибири, правобережная — в Восточной. При этом город экономическими географами отнесен к Восточной Сибири.

      10. Екатеринбург — 3280,3 рублей/ 3 ночи

      Екатеринбург — крупный туристический центр. Значительная часть туристов едут чтобы «поклониться памяти последнего российского императора и его семьи».

      Помимо этого развиваются новые туристические направления: бажовская тематика, геолого-минералогическая тема, промышленный туризм, событийный календарь.

      Екатеринбург входит в многодневный туристический маршрут Большое Уральское кольцо.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, туризм, отдых, города, путешествия

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