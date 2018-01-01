10 популярных городов России для зимнего отдыха в 2020 году

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города для путешествий зимой-2020.

1. Ялта — 2558,6 рублей / 4 ночи Ялта — курорт и порт на Южном берегу Крыма. Жители города не зря называют Ялту огромным музеем под открытым небом, в самой же Ялте достопримечательностью является в первую очередь сам город.



Созданный как место отдыха русского дворянства город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединенных между собой более поздней застройкой.

2. Севастополь — 2346,7 рублей / 3,2 ночи



В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.



Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военного туризма в городе. Большой привлекательностью отличаются военно-исторические реконструкции. Севастополь — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря.В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военного туризма в городе. Большой привлекательностью отличаются военно-исторические реконструкции.

3. Сочи — 2356 рублей / 4,8 ночи



Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц (в том числе 42 новых отеля под управлением 12 ведущих мировых гостиничных сетей, в том числе Swissotel, Rezidor, Hyatt, Accor, Marriott, Rixos и др.).



Горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.



Самая дорогая аренда на новогодние каникулы на горнолыжных курортах "Роза Хутор", "Горная Карусель" в "Горки Город" и "Газпром" в Красной Поляне в Краснодарском крае. Сочи — крупнейший курортный город России, важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр черноморского побережья России.Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц (в том числе 42 новых отеля под управлением 12 ведущих мировых гостиничных сетей, в том числе Swissotel, Rezidor, Hyatt, Accor, Marriott, Rixos и др.).Горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.Самая дорогая аренда на новогодние каникулы на горнолыжных курортах "Роза Хутор", "Горная Карусель" в "Горки Город" и "Газпром" в Красной Поляне в Краснодарском крае.

4. Санкт-Петербург — 3029,2 рублей / 4,2 ночи



Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект. Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.

5. Москва — 4898,2 рублей / 2,4 ночи



Москва — крупный культурный и туристический центр Европы и мира, московский регион имеет один из богатейших в России историко-культурных потенциалов.



В Москве много интересных мест — это как различные историко-культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная инфраструктура. Москва — популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.Москва — крупный культурный и туристический центр Европы и мира, московский регион имеет один из богатейших в России историко-культурных потенциалов.В Москве много интересных мест — это как различные историко-культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная инфраструктура.

6. Геленджик — 1871,5 рублей / 3,9 ночи



Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяженность пляжей составляет 20 423 м.



В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною 1 тыс. м и площадью 5,5 га. Геленджик — город на юге России, в Краснодарском крае. Крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа.Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяженность пляжей составляет 20 423 м.В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною 1 тыс. м и площадью 5,5 га.

7. Казань — 3664,4 рублей / 2,6 ночи



Столицу Татарстана традиционно называют мультикультурной, подразумевая взаимовыгодное обогащение мирно сосуществующих русской и татарской культур.



При поддержке ЮНЕСКО в Казани был создан первый в мире Институт культуры мира. Казань является одним из крупнейших культурных центров России, сохраняя классические достижения, а также способствуя развитию современных, авангардных направлений во многих областях культуры.Столицу Татарстана традиционно называют мультикультурной, подразумевая взаимовыгодное обогащение мирно сосуществующих русской и татарской культур.При поддержке ЮНЕСКО в Казани был создан первый в мире Институт культуры мира.

8. Петрозаводск — 8000 рублей / 3,8 ночи



За последние десятилетия Петрозаводск приобрел славу крупнейшего туристического центра Карелии, претендующего на достойное место и среди центров международного туризма.



Из Петрозаводска начинаются путешествия на многочисленные острова Онеги и Ладоги, к знаменитым древним карельским монастырям и скитам, туры в национальные заповедники.



Карелия привлекает туристов прежде всего экологически чистой природой, малой плотностью населения и конкурентоспособными ценами.



В зимнее время в Карелии есть возможность заниматься всеми видами лыжного спорта, принять участие в сафари на собачьих или оленьих упряжках, совершить путешествие на снегоходах.



С января 2012 г. проходит международная гонка на собачьих упряжках "По земле Сампо". Развивается конный туризм. Петрозаводск – старинный город на северо-западе России. В городе и его окрестностях можно увидеть много памятников истории и культуры, этот край озер и лесов всегда привлекал путешественников.За последние десятилетия Петрозаводск приобрел славу крупнейшего туристического центра Карелии, претендующего на достойное место и среди центров международного туризма.Из Петрозаводска начинаются путешествия на многочисленные острова Онеги и Ладоги, к знаменитым древним карельским монастырям и скитам, туры в национальные заповедники.Карелия привлекает туристов прежде всего экологически чистой природой, малой плотностью населения и конкурентоспособными ценами.В зимнее время в Карелии есть возможность заниматься всеми видами лыжного спорта, принять участие в сафари на собачьих или оленьих упряжках, совершить путешествие на снегоходах.С января 2012 г. проходит международная гонка на собачьих упряжках "По земле Сампо". Развивается конный туризм.

9. Красноярск — 2532,5 рублей / 2 ночи



Город разделен на две части Енисеем; его левобережная часть находится в Западной Сибири, правобережная — в Восточной. При этом город экономическими географами отнесен к Восточной Сибири. Красноярские "Столбы" — визитная карточка города, номинирован на звание объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часовня Параскевы Пятницы — символ Красноярска, памятник архитектуры и истории (изображена на десятирублевой купюре России).Город разделен на две части Енисеем; его левобережная часть находится в Западной Сибири, правобережная — в Восточной. При этом город экономическими географами отнесен к Восточной Сибири.

10. Екатеринбург — 3280,3 рублей/ 3 ночи



Помимо этого развиваются новые туристические направления: бажовская тематика, геолого-минералогическая тема, промышленный туризм, событийный календарь.



Екатеринбург входит в многодневный туристический маршрут Большое Уральское кольцо. Екатеринбург — крупный туристический центр. Значительная часть туристов едут чтобы «поклониться памяти последнего российского императора и его семьи».Помимо этого развиваются новые туристические направления: бажовская тематика, геолого-минералогическая тема, промышленный туризм, событийный календарь.Екатеринбург входит в многодневный туристический маршрут Большое Уральское кольцо.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в январе и феврале 2020 года на период от 2 до 4,8 ночи и тратят на аренду жилья от 1,9 до 8 тысячи рублей в сутки.Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 января по 29 февраля 2020 года.