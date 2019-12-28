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      Запрет на экспорт зерна требует дополнительного рассмотрения

      07:25Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика" Ранее стало известно о том, что власти намерены ограничить вывоз зерновых из России.

      Фото: suraj/ Pixabay

      Запрет на экспорт зерна из России требует рассмотрения на подкомиссии в кабмине. Такого мнения придерживаются в Министерстве экономического развития, сообщают РИА Новости. Накануне, как писали “Вести. Экономика” стало известно об инициативе Минсельхоза ввести ограничение на вывоз злаковых за пределы ЕАЭС.

      Предлагается установить экспортную квоту в 20 млн тонн зерновых. В целом - это укладывается в министерский прогноз по зарубежным продажам. То есть, запрет скорее - носит превентивный характер, чтобы производители не погнались за сверхприбылью в ущерб внутреннему рынку.

      А такой соблазн существует: цены на пшеницу на американских биржах достигли пятилетних максимумов. В основном - из-за напряженности на Ближнем Востоке, плохих погодных условий, а также ожидаемого увеличения закупок Китаем американской сельхозпродукции.

      Рубрики: АПК

      Метки: Россия, экспорт зерна, Минэкономразвития, Минсельхоз, экспортные ограничения

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