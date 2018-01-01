Подсказывать аграриям правильные управленческие решения будут компьютеры.

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Москва, 15 января - "Вести.Экономика"Российский агросектор уходит в цифру. "Диджитал Агро" - ведущий игрок на российском рынке IT-решений для сельского хозяйства - выкупила 25% акций компании-разработчика системы "Агросигнал". Она сравнивает плановые показатели, например, уборки урожая - с фактическими, которые поступают с датчиков на сельхозтехнике и подсказывает аграриям правильные управленческие решения.Сумма покупки не разглашается, но по оценкам экспертов - это крупнейшая сделка на рынке. Среди акционеров "Агросигнала" остаются основатели-разработчики системы и Фонд развития интернет-инициатив.“Сегодня под совместным управлением "Агросигнала" и "Диджитал Агро" находится больше 4 млн гектаров полей, и более 200 хозяйств используют эту систему. Соответственно, сегодня мы можем смело заявить о том, что появляется системообразующий игрок на рынке, который позволит сельхозпроизводителям мыслить вдолгую”, - сообщил в интервью телеканалу Россия-24 генеральный директор "Диджитал Агро" Николай Бобров.