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      Российский агросектор уходит в цифру

      07:33Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика" Подсказывать аграриям правильные управленческие решения будут компьютеры.

      Фото: Pixabay

      Российский агросектор уходит в цифру. "Диджитал Агро" - ведущий игрок на российском рынке IT-решений для сельского хозяйства - выкупила 25% акций компании-разработчика системы "Агросигнал". Она сравнивает плановые показатели, например, уборки урожая - с фактическими, которые поступают с датчиков на сельхозтехнике и подсказывает аграриям правильные управленческие решения.

      Сумма покупки не разглашается, но по оценкам экспертов - это крупнейшая сделка на рынке. Среди акционеров "Агросигнала" остаются основатели-разработчики системы и Фонд развития интернет-инициатив.

      “Сегодня под совместным управлением "Агросигнала" и "Диджитал Агро" находится больше 4 млн гектаров полей, и более 200 хозяйств используют эту систему. Соответственно, сегодня мы можем смело заявить о том, что появляется системообразующий игрок на рынке, который позволит сельхозпроизводителям мыслить вдолгую”, - сообщил в интервью телеканалу Россия-24 генеральный директор "Диджитал Агро" Николай Бобров.

      Рубрики: Технологии и IT, АПК

      Метки: Россия, сельское хозяйство, Фонд развития Интернет-инициатив, анализ данных, "Агросигнал", "Диджитал Агро"

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