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Рубрики: Валютный рынок, Европа, Юго-восточная Азия, Австралия
Метки: США, Китай, Россия, Индия, ЕС, санкции, Сергей Лавров, дедолларизация, гегемония доллара, МИД РФ, отказ от доллара
Сергей Лавров назвал дедолларизацию объективной реакцией на политику США
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