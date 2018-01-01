ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Сергей Лавров назвал дедолларизацию объективной реакцией на политику США

      07:40Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика" По словам главы российского МИДа, Вашингтон откровенно злоупотребляет "статусом доллара как мировой резервной валюты".

      Отказ от доллара - объективная реакция на непредсказуемую экономическую политику США - заявил Сергей Лавров. Глава МИДа дал интервью газете The Times of India в преддверии визита в эту страну. Министр пояснил, что Москва продолжит переход на расчеты в национальных валютах.

      “Одно из приоритетных направлений — расширение расчетов в национальных валютах. Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты”, - рассказал изданию Лавров.

      Глава российского дипведомства добавил, что сейчас Россия и Индия готовят межправительственное соглашение о взаимной защите капиталовложений.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, негативные настроения по отношению к американскому доллару как основной мировой резервной валюте за последние годы перешли из разряда "теорий заговора" к объективной реальности. От валюты США отворачиваются не только Россия и Китай, но и ЕС. Эксперты отмечают, что они уже сформировали растущий клуб очень сильных стран, серьезно настроенных на дедолларизацию.

      Рубрики: Валютный рынок, Европа, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, Россия, Индия, ЕС, санкции, Сергей Лавров, дедолларизация, гегемония доллара, МИД РФ, отказ от доллара

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить