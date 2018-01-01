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      Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в нарушении условий ядерной сделки

      08:56Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Великобритания, Франция и Германия во вторник официально обвинили Иран в нарушении условий ядерной сделки 2015 г., сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/SEM VAN DER WAL

      Три страны запустили механизм разрешения споров в рамках "Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД), который сводится к официальному обвинению Ирана в нарушении условий соглашения.

      В то же время они заявили, что по-прежнему желают успеха ядерной сделки с Тегераном и не присоединяются к кампании "максимального давления", проводимой администрацией президента США Дональда Трампа.

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      Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал этот шаг. "Использование механизма урегулирования споров лишено юридических оснований и представляет собой стратегическую ошибку с политической точки зрения", - приводит слова министра агентство Fars.

      Как сообщали "Вести.Экономика", 8 мая 2019 г. президент Ирана Хасан Рухани объявил, что страна возобновляет часть своей ранее приостановленной ядерной программы в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 г. и восстановление Вашингтоном санкций против Ирана.

      Иран уже нарушил многие из ограничений сделки, касающихся его ядерной деятельности, в том числе в отношении чистоты, до которой он обогащает уран, его запасов обогащенного урана, моделей центрифуг, которыми он обогащает уран, и объектов для обогащения урана.

      В начале января Иран объявил, что он откажется от ограничений, установленных в ядерной сделке 2015 г. в отношении количества центрифуг для обогащения урана. Тем не менее Тегеран отметил, что он может вернуться к выполнению своих обязательств в рамках СВПД, если санкции США будут сняты.

      "Мы не принимаем аргумент о том, что Иран имеет право сократить соблюдение СВПД, - говорится в совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии. - Наши три страны не присоединяются к кампании по оказанию максимального давления на Иран. Мы надеемся, что Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках СВПД".

      Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран поддержит любой акт "доброй воли и конструктивных усилий" для сохранения соглашения, но даст "серьезный ответ на любые деструктивные меры".

      Рубрики: Европа, Ближний Восток

      Метки: Иран, Франция, Великобритания, санкции, Мохаммад Джавад Зариф, ядерная сделка, СВПД, Германия

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